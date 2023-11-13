"Відчують у 2025 році": Буданов дав прогноз, як розвиватиметься тривала війна з РФ

За словами керівника військової розвідки, існує ймовірність тривалого конфлікту, про що свідчать приклади невирішених територіальних питань у світі. За таких умов Росія відмовиться від великих військових операцій.

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В умовах тривалої війни росіяни не укладатимуть мирних угод з Україною і союзниками, віддавши перевагу хаотичним обстрілам без великих військових операцій. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов у статті "Якщо війна надовго. Які наслідки матиме затяжне протистояння для РФ та для України разом із Заходом", опублікованій у журналі NV листопаді 2023 року.

Буданов наголосив на ймовірності тривалого конфлікту, посилаючись на приклади невирішених територіальних питань у світі. Він вказав на значні територіальні апетити Росії щодо України, виражені не тільки в Криму, і вважає ймовірним продовження хаотичних обстрілів без масштабних військових дій.

"Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад — РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років", — зазначає глава військової розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо термінів високої інтенсивності військових дій РФ, Буданов виділив чинники, що впливають на майбутнє агресора: зміни в економіці, зовнішні постачання військової техніки та фактор втоми суспільства від війни.

Головний розвідник України зазначив, що економічна стійкість у Росії поки що зберігається, хоча масштабна криза і зростання цін можуть вплинути у 2025 році. Однак ланцюги виробництва в країні, на його думку, залишаються цілісними.

Буданов підкреслив, що втома від війни серед росіян стрімко зростає, а населення скорочується. Він висловив думку, що 2025 рік може стати переломним для внутрішніх системних змін у Росії, але підкреслив, що це не прогноз, а очікування.

"Поки що в РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу палива, різке подорожчання харчових продуктів (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15-20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку і соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році", — вказав Буданов.

Однак, за словами Буданова, не можна забувати про те, що війна "з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси".

"Вони [нові процеси] також накладатимуться на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", — зазначив глава ГУР.

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Нагадаємо, 12 жовтня Буданов, відповідаючи на запитання, чому не справдився його прогноз про закінчення війни у 2023 році, заявив, що Україна "вибилася з графіка".

12 вересня Кирило Буданов, керівник ГУР, висловив думку про те, що закінчення російсько-української війни можливе лише за умови повернення до адміністративних кордонів, що діяли в 1991 році. За його твердженням, інакше конфлікт триватиме протягом багатьох років, набуваючи різних форм, як-от прикордонні зіткнення, ракетні удари або атаки безпілотних літальних апаратів.