"Це ганьба була б для мене": Буданов пояснив, чому чекав на "прильоти" 24 лютого

23 лютого очільник ГУР Буданов разом із дружиною переїхав жити у свій кабінет. Перед початком повномасштабного вторгнення він говорив з керівником ОП Єрмаком, який виявив сподівання, що все "обійдеться".

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Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що "видихнув" після того, як почало "прилітати" 24 лютого 2022 року. Про це він повідомив у подкасті "Української правди" "24.02: Реконструкція"

"Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме", — сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що 23 лютого разом із дружиною заселився у свій кабінет. Ввечері ліг, розмовляв з нею та чекав. Після чого керівник ГУР заснув, а приблизно о 3:30 керівник Офісу президента Андрій Єрмак зателефонував йому та сказав: "Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?". На що Буданов відповів, що сумнівається в цьому.

"Для мене, ви маєте ще розуміти, це ж теж виклик був. Тому що якщо я як керівник спецслужби дав би неправильну доповідь, це ганьба була б для мене", — заявив він.

Зі слів Кирила Буданова, близько 4:20 почалися "прильоти", після чого він видихнув та вирішив почати працювати над "наступними питаннями", яких "з'явилося стільки, що деякі країни за всю свою історію не переживали такого валу подій".

Нагадаємо, 11 жовтня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про свою розмову з російським президентом Володимиром Путіним у лютому 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення. З його слів, Путін грався з ним та намагався представити конфлікт як ядерне протистояння між Росією та НАТО.

12 жовтня очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україна вибилася з графіка, на що вплинули об'єктивні та суб'єктивні причини. Він наголосив, що більшість з пояснень становлять державну таємницю та є не для публічного обговорення.