"Путін грався зі мною": Джонсон розповів про розмову з президентом РФ у лютому 2022-го

Російський президент намагався змусити експрем'єр-міністра Британії сказати, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. За словами Джонсона, Україну не брали до Альянсу саме через те, що боялися лідера РФ.

Related video

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон говорив з російським президентом Володимиром Путіним перед початком повномасштабного вторгнення в Україні у лютому 2022 року. Про це він повідомив в інтерв'ю "Бабелю".

"Ця розмова з Путіним була приблизно на початку лютого 2022 року. Він сказав, що не збирається нападати. Він обурювався, що Україна хоче приєднатися до НАТО і розмістити ракети на своїй території", — сказав Борис Джонсон.

З його слів, він відповів те, що тоді було правдою — Україна не приєднається до НАТО найближчим часом через те, що багато країн проти, а саме Франція, Німеччина, Угорщина. Крім цього, Джонсон наголосив, що Україна не становить загрози для Росії. Тоді Путін уточнив, що означає "найближчим часом".

"Він намагався змусити мене сказати, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Я не міг так сказати, бо не вірив у це", — заявив Джонсон.

Колишній прем'єр-міністр Британії зазначив, що наразі немає аргументів проти вступу України до Альянсу, зокрема через те, що Путін "своїм нападом знищив їх усі". Він уточнив, що Україну не брати до НАТО через те, що боялися російського президента, що в результаті призвело до "найгіршої за 80 років війни в Європі". Борис Джонсон переконаний, що Україну потрібно якнайшвидше прийняти до Альянсу після закінчення війни.

"Ще під час цієї розмови Путін грався зі мною. Він намагався представити цей конфлікт як ядерне протистояння між Росією і НАТО. Він неоднозначно пожартував, мовляв, "Я не хотів би завдати тобі шкоди ядерною зброєю, Борисе", — розповів Джонсон.

Путін натякнув, що це може статися випадково, і що такі помилки нікому не потрібні, сказав Борис Джонсон та додав, що пізніше зрозумів, що під час тієї розмови 2 лютого Путін прийняв рішення щодо вторгнення до України та лише намагався озвучити свої аргументи, які були маячнею.

"Питання було не в НАТО. Ішлося про його нелюбов до України й страх, що вона обере інший, відмінний від Росії шлях. Ішлося про його бажання придушити українську свободу, відбудувати радянську імперію", — переконаний він.

Нагадаємо, 9 жовтня експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що начальника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина міг вбити російський президент Володимир Путін. Він вважає, що Путін вбив одного зі своїх найдовіреніших лейтенантів на очах у всього світу, щоб показати, що залишається головним.

8 жовтня у британських ЗМІ з посиланням на слова експерта в галузі поведінкової психології повідомили, що російський президент Володимир Путін продовжує лікуватися від онкологічного захворювання. Крім цього, відповідно до ще одних припущень, він може страждати на хворобу Паркінсона.