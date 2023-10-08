У Путіна помітили ознаки пухлини мозку і розсіяного склерозу, — ЗМІ

Аналітики та експерти з розвідки відзначають зміни в зовнішності та мові голови Кремля на публічних виступах.

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Спекуляції щодо нездоров'я російського президента досягли рекордно високого рівня: тиражується безліч чуток про двійників, лікування від онкології й навіть про діагноз хвороба Паркінсона. Чергові чутки, цього разу з посиланням на слова експерта в галузі поведінкової психології публікує британський таблоїд The Sun.

Аналітики та експерти з розвідки відзначають зміни в зовнішності та промові глави Кремля на публічних виступах, які нібито можуть свідчити про погіршення здоров'я.

Документи, які опинилися в розпорядженні The Sun, вказують на те, що російський лідер продовжує лікуватися від онкологічного захворювання, а, згідно з іншими припущеннями, він страждає на хворобу Паркінсона.

Чергові чутки про нібито погане самопочуття з'явилися і після вересневої зустрічі з головою Державної ради КНДР.

Російський лідер упродовж усієї зустрічі переминався з ноги на ногу і виглядає неспокійним, перебуваючи поруч із Кім Чен Ином.

Також було помічено, що він робив повторювані рухи коліном і намагався контролювати ліву ногу.

Хоча Кремль не дає коментарів щодо здоров'я свого керівника, нещодавні симптоми можуть свідчити про проблеми, як вважає, фахівець у галузі поведінкової психології Джастін Гаспарович. Він відзначив у Путіна симптоматику, схожу на ту, що проявляється у людей з інсультом, мігренню, розсіяним склерозом, і, щобільше, пухлинами головного мозку.

За його словами, у російського президента нібито безліч тривожних симптомів, у т.ч. сильні головні болі, проблеми із зором, оніміння язика і кінцівок.

"Якщо президент Путін дійсно стикається з такими проблемами зі здоров'ям, це може вплинути не тільки на його фізичні можливості, а й також на ухвалення рішень, рівень стресу і загальний психологічний стан", — зазначив Гаспарович.

Нагадаємо, що після зустрічі Кіма і Путіна в КНДР стала збільшуватися кількість перевезень до Росії, на що вказують супутникові знімки.

Також повідомлялося про те, чи вистачить РФ сил напасти на країни Балтії.