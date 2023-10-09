"Схоже на кінець гангстерського фільму": Джонсон назвав ім'я вбивці Пригожина

Російський президент Володимир Путін міг вбити лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, аби показати, що досі залишається головним. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає це фундаментальною слабкістю позицій лідера РФ.

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін міг вбити начальника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів в ексклюзивному інтерв'ю виданню "Новое время", частину якого публікує "24 канал".

Він зазначив, що Володимир Путін вбив одного зі своїх найдовіреніших лейтенантів на очах у всього світу для того, аби показати, що той ще залишається головним.

"І це схоже на кінець гангстерського фільму. Як в "Обличчі зі шрамом", коли Тоні Монтана вбиває свого найкращого друга. Це просто запаморочливо. Коли ви востаннє бачили, щоб глава країни G20 ліквідував свого колишнього колегу серед білого дня, на очах у всього світу? Це перетворюється на гангстерський фільм. Це не ознака сили, — сказав Борис Джонсон.

Він зазначив, що це не є ознакою сили, а є ознакою хаосу, який є очевидним і відбувається в "путінській Росії. Зі слів Бориса Джонсона, історія з Євгеном Пригожиним — це прояв кризи путінського уряду та фундаментальної слабкості позиції президента РФ.

Смерть Євгена Пригожина

23 серпня у Тверській області Росії упав літак Embraer Legacy 600, що належав начальнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебували десять осіб, вони всі загинули. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що РФ усунула Пригожина, що свідчить про те, що його заколот сильно налякав президента РФ Володимира Путіна.

24 серпня РФ офіційно визнала смерть Пригожина. Пасажири літака, які загинули, перебували в базі проєкту "Миротворець. Зокрема, серед загиблих також був командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

Нагадаємо, існувало чотири версії того, чому міг розбитися літак Пригожина. Зокрема, підрив ракетою ППО або вибухівкою, яка була на борту. Крім цього, існувала версія щодо можливого вбивства за наказом президента РФ Путіна.