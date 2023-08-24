Розбився літак Пригожина: у Росії сформувались 4 версії про те, чому він впав (відео)

У Тверській області розбився літак, пасажирами якого були засновники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін. Фокус зібрав різні версії, за якими падіння авіасудна могли спричинити російська ПВО, Україна або навіть ящик з дорогим вином.

Related video

23 серпня у на території РФ сталася авіакатастрофа — впав літак, що належав голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Повідомлялося, що загинули 10 осіб, серед яких — сам керівник "вагнерівців" та його "права рука" Дмитро Уткін. У "РИА Новости" проінформували, що слідчий комітет порушив справу.

За даними ЗМІ, йдеться про статтю про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. На місце виїхала слідча група.

У медіа Baza з посиланням на власні джерела зазначили, що напередодні катастрофи пілоти не повідомляли про нештатні ситуації. Також автори контенту звернули увагу за символічність дати, коли розбився літак з керівниками російських найманців.

"Авіакатастрофа сталася рівно через два місяці після заколоту ПВК "Вагнер". Він розпочався ввечері 23 червня, коли Пригожин звинуватив російських військових у ракетному ударі по тилових таборах найманців. Після цього ПВК фактично взяла під контроль Ростов-на-Дону і розпочала марш справедливості на Москву, який завершився вже наступного дня", — йдеться у публікації.

Різні російські медіа та навіть політики вже підготували кілька версій того, що сталося з літаком Пригожина. Фокус зібрав їх усі.

Версія №1: Теракт

У телеграм-каналі Mash проінформували, що причиною авіакатастрофи міг бути терористичний акт на борту.

"Наразі інформацію перевіряють спецслужби", — зазначено в публікації.

У "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на неназване джерело додали, що цей варіант розвитку подій вже обростає деталями. Зокрема, вибухівка нібито могла з’явитися в літаку під виглядом ящика з вином.

"З’явилися свідчення, що в останній момент на борт завантажили подарунок у вигляді ящика дорогого вина. І тепер відпрацьовують версію, що в цій скриньці й могла бути бомба. Сам літак (до навантаження ящика) уважно оглядався, у тому числі із собаками", — передали у медіа.

Версія №2: ППО

У GREY ZONE написали, що літак Пригожина був збитий силами російської протиповітряної оборони. Сталося це випадково чи спеціально — не зазначили.

"Місцеві жителі перед падінням літака чули два розриви, характерних ППО, і це підтверджують інверсійні сліди у небі на одному з відео, а також слова безпосередніх очевидців", — проінформували автори контенту.

Пізніше вони розповіли, що літак Embraer Legacy 600 зник з радарів о 18:20, і диспетчери безрезультатно намагалися зв’язатися з екіпажем.

"Після чого авіадиспетчери сповістили про подію МО РФ і підрозділи ППО", — йдеться у пості.

Також у медіа розкритикували версію з терактом, адже у повітрі не сталося руйнування конструкції літака.

У "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на очевидця також повідомили, що перед падінням повітряного судна лунали вибухи.

"Два рази стрілянина. Коли почув перший вибух, я тільки підняв голову і дивлюсь, іскри полетіли. Перший "вихлоп" — він почав димитися. Вдруге коли вже був вибух, мабуть, уже двигун почав вибухати. І дивлюся, що він летить такими гвинтами, бочками. І щойно побіг, він упав", — розповів анонімний свідок.

Російська журналістка Ксенія Собчак припустила, що врешті авіакатастрофу пояснять помилкою ППО.

Також вона зазначила, що ця подія — "сигнал елітам".

"Всім, хто мав якісь крамольні думки — і про хід СВО (тобто війну в Україні, — ред), і взагалі в цілому", — написала Собчак.

Версія №3: Міноборони РФ

Депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що президент Володимир Путін організував би вбивство Євгена Пригожина через ФСБ — підірвав би літак або отруїв свого ворога.

Ворожий політик припустив, що російська ППО збила літак з керівництвом ПВК "Вагнер" за наказом міністра оборони Сергія Шойгу.

"Літак збитий С-300. Розрахунки ППО у розпорядженні Шойгу. Думаю, можна сміливо говорити про відповідь за червневий наїзд та про поглиблення конфлікту в оточенні Путіна", — підкреслив Пономарьов.

Версія №4: Україна

Пресслужба "Російського Руху на підтримку І.І. Стрєлкова" поширила публікацію, в якій в падінні літака звинувачується українська влада.

Нібито українські спецслужби мали можливості, а також мотив, адже Пригожин був медійною головою російських найманців. Більш того, автор публікації, вважає символічним те, що катастрофа сталась напередодні Дня незалежності України. Нібито Київ "переводить стрілки на Кремль" з метою дестабілізації ситуації у РФ.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак Євгенія Пригожина, на борту якого перебували 10 осіб. Усі члени екіпажу та пасажири загинули.

Подію вже прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він заявив, що в Росії тепер починається "смутний час", який супроводжуватиметься смертями.