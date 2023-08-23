"Починається смутний час": у Зеленського відреагували на загибель Пригожина

На думку Михайла Подоляка, демонстративне усунення засновника ПВК "Вагнер" свідчить про те, що його заколот занадто сильно налякав Володимира Путіна.

Related video

Падіння у Тверській області літака, що належить Євгену Пригожину, імовірно, є попередженням для решти російських еліт. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі російському виданню "Медуза".

Михайло Подоляк вказав на те, що в Росавіації підозріло швидко підтвердили загибель засновника ПВК "Вагнер". За його словами, зазвичай, після авіакатастроф потрібен деякий час, щоб точно з'ясувати, хто саме перебував на борту.

"Тут одне з двох: або свідомо знають і навмисне повідомляють, тому що за нелояльність — смерть. Або це шокова реакція і, як наслідок, порушення внутрішніх протоколів", — сказав радник.

На думку Михайла Подоляка, у РФ "починається смутний час", який супроводжуватиметься смертями. Він також назвав кілька ймовірних причин того, що відбулось:

військовий заколот Євгена Пригожина занадто сильно налякав Володимира Путіна;

повстання ПВК "Вагнер" обнулило репутацію президента РФ і російських силовиків;

Пригожин сам підписав собі вирок, коли зупинив заколот, перебуваючи за 200 кілометрів від Москви.

"Путін не прощає нікому липке відчуття власного страху. Це неможливо. Настільки демонстративне усунення — прямий сигнал елітам, що жорстокі вбивства "своїх" у Росії починаються", — заявив Подоляк.

Радник також зазначив, що падіння літака Пригожина є сигналом західним елітам про те, що Путін не прощає "втрату обличчя". Заважаючи на це, невірне закінчення війни та нові "Мінські угоди" загрожують проблемами.

"Путін буде мстити. Гібридно", — підсумував Михайло Подоляк.

Подоляк про загибель Пригожина

Катастрофа літака Пригожина: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня сталася авіакатастрофа у Тверській області Росії — розбився "бізнес-джет" RA-02795, у якому зазвичай пересувався власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Росавіація повідомила, що, згідно з даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебував Євген Пригожині та ще 9 осіб, серед яких один із керівників ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін.

Оприлюднено список жертв аварії

За даними Центру національного опору, бійці ПВК "Вагнер" відреагували на новину про загибель Євгена Пригожина швидким поверненням на батьківщину.