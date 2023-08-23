Чи був Пригожин на літаку, який розбився: кілька версій від росЗМІ

Російські ЗМІ відстежили рух другого літака, в якому міг летіти Євген Пригожин. Також сконтактували з наближеними особами — вони не можуть з ним зв'язатись.

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23 серпня сталась авіакатастрофа у Тверській області Росії — розбився "бізнес-джет" RA-02795, у якому зазвичай пересувався власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Згідно з інформацією деяких росЗМІ, він міг бути на борту іншого літака. Фокус зібрав повідомлення з різних джерел щодо інциденту.

Російське інтернет-видання Readovka запевняє, що Пригожин перебував на борту другого "бізнес-джету" RA-02748, який услід першому вилетів з аеропорту у Москві. Раніше повідомили, що це літак повернув назад незабаром після авіакатастрофи. Також стверджують, що він не приземлився, а кружляє біля аеропорту.

Тим часом повідомляють, що до Пригожина не може додзвонитись наближені до нього особи. При цьому стверджують, що на місці падіння виявили 8 тіл, а на борту загалом було 10 осіб: 7 пасажирів та 3 члени екіпажу.

З іншого боку, російський політолог Сергій Марков вже заявив, що до можливої загибелі Пригожина причетна Україна — це начебто її "найбільша перемога".

Крім того, журналіст Андрій Захаров повідомив, що очільник ПВК "Вагнера" дійсно міг бути на одному з двох літаків: "Це буде чудо, якщо він опиниться на другому літаку". — заявило неназване джерело.

Також опубліковано припущення щодо того, хто ж міг бути на борту першого "джета" — командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін. Підтвердження цьому поки що немає, однак саме сьогодні керівництво найманців планувало повернутись до Африки.

Пізніше повідомили, що другий літак таки приземлився в аеропорту "Внуково". Однак наразі так і не ясно, де перебуває Євген Пригожин.

Маршрут другого "бізнес-джета" Євгена Пригожина

Між тим представник окупаційної адміністрації Запорізької області Рогов заявив, що на борту літака, який розбився, дійсно міг бути Пригожин.

Пригожин: деталі кар'єри

Євген Пригожин — власник ПВК "Вагнер", який почав свою кар'єру як офіціант з оточення президента Росії Володимира Путіна. Під час вторгнення в Україну підрозділи Пригожина брали активну участь у бойових діях на півночі, а потім — на сході. Зокрема, саме "вагнерівці", залучивши до своїх рядів колишніх ув'язнених з Росії, змогли окупувати місто Бахмут на Донеччині.

Захопили Бахмут, Пригожин вивів найманців на територію РФ. Наприкінці червня він вчинив заколот — рушив на Москву і вимагав зняти з посад міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальник штабу Герасимова.

Заколот завершився невдало і Пригожина відправили до Білорусі. Олександр Лукашенко після цього почав заявляти, що "вагнерівці" навчатимуть його армію і можуть вчинити провокацію на території Польщі та біля Сувальського коридора.

Підрозділи ПВК "Вагнер" перебувають в Африці, де вони нібито охороняють родовища корисних копалин. ЗМІ з'ясували, що насправді родовищами володіє Пригожин і заробляє на цьому десятки мільйонів доларів.

Нагадуємо, 23 серпня російський вертоліт Мі-8 добровільно приземлився на підконтрольній Україні території: ГУР підтвердив, що це спецоперація і росіяни добровільно здались в полон. Крім того, раніше стало відомо про знищення установки С-400 у Криму: розвідники опублікували відповідне відео.