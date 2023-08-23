Мі-8 ЗС РФ приземлився на українському аеродромі: у мережі з'явилися перші фото

За інформацією журналістів, російський бойовий вертоліт приземлився в Харківській області.

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Вертоліт Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У мережі з'явилися перші фото з місця події, передає видання "Українська правда".

Журналісти стверджують, що Мі-8 приземлився в Харківській області.

Українські спецслужби організували операцію, унаслідок якої був переманений пілот вертольота Мі-8 АМТШ на українську територію. Цей вертоліт виконував маршрутний політ між двома авіабазами і перевозив компоненти для винищувачів Су-27 і Су-30 СМ, за даними журналістів.

У ЗМІ стверджують, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить вертоліт.

Що відомо про приліт Мі-8 ЗС РФ у Харківську область

Капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber 23 серпня повідомив, що екіпаж Мі-8 нібито втратив орієнтування і збився з курсу. Його пілоти нібито побачили аеродром і вирішили на ньому приземлитися. Ним виявився аеродром міста Полтава, який розташований за 300 км від лінії фронту. Екіпаж вертольота нібито був розстріляний на землі. Доля командира невідома.

Аналітики "OSINT Пчелы" ідентифікували адміністратора Telegram-каналу Fightbomber, яким, цілком ймовірно, є Ілля Туманов, капітан ЗС РФ, який щонайменше до початку 2020 року служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі й був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34. Його особу, зокрема, вдалося встановити завдяки продажам мерчу, пов'язаного з його каналом.

Після стало відомо, що російський вертоліт, який нібито "збився з курсу" і помилково приземлився на одній з авіабаз України, а екіпаж якого розстріляли, неушкоджений.