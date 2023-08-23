У РФ розбився літак Пригожина: "вагнерівці" масово повертаються з Білорусі у РФ, — ЦНС

У Росії сталася авіакатастрофа, в якій могли загинути засновники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін. Ворожі найманці почали формувати колони для виїзду з білоруських таборів.

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23 серпня у Тверській області РФ впав літак, що належав голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Його бійці відреагували на новину швидким поверненням на батьківщину. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"На тлі ймовірної смерті терориста Євгена Пригожина, його соратники формують колони для виїзду з таборів. За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів "вагнерівців" в Білорусі", — йдеться у публікації.

У ЦНС припустили, що колони прямують до кордону з Росією.

"Але спецслужби РБ намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців", — розповіли у ЦНС.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" передала, що поблизу таборів "вагнерівців" виникли проблеми з мобільним зв’язком.

"Надходить інформація, що в районі табору ПВК "Вагнер" у селі Мета та в Осиповичському районі на цей час спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету", — йдеться у пості.

Скриншот, опублікований у "Беларускі Гаюн" Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Росії впав літак, власником якого був очільник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Відомо, що на борту перебували 10 осіб, усі вони попередньо загинули. У медіа написали, що повітряне судно збила ППО.

Російські ЗМІ та військкори, а також колаборант Володимир Рогов підтверджують загибель внаслідок авіакатастрофи двох засновників ворожої ПВК — самого Пригожина та його "правої руки" Дмитра Уткіна.