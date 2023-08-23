У Росії впав літак: колаборанти та військкори підтверджують смерть Пригожина та Уткіна

У Тверській області розбився літак, який належав Євгену Пригожину. Наразі попередньо відомо, що на борту окрім самого голови "вагнерівців" міг перебувати його "права рука" — Дмитро Уткін.

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Внаслідок падіння літака у Тверській області РФ 23 серпня загинули засновники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін. Про це повідомив у соцмережах колаборант та представник окупаційної влади Володимир Рогов.

Він написав, що спілкувався з "видатними" російськими найманцями, і ті підтвердили факт загибелі обох керівників.

"Царство Небесне новоприставленим рабам Божим Євгену та Дмитру", — додав Рогов.

У "РИА Новости" з посиланням на Росавіації також передали, що у списку пасажирів літака, який розбився у Тверській області, значиться Пригожин.

Те, що "кухар" Володимира Путіна був на борту, підтвердила у своєму телеграм-каналі "Кровавая барыня" і російська журналістка Ксенія Собчак.

"За даними моїх джерел, Пригожин таки був на борту", — заявила вона.

Більш того, у медіа Readovka, яке ставило під сумнів повідомлення про ймовірну смерть очільника "вагнерівців", з посиланням та неназване джерело написали, що він все ж загинув. Раніше журналісти зазначали, що росіянин міг зареєструватись на один рейс, але полетіти іншим.

У РФ розбився літак Пригожина: інформують про смерть його "правої руки"

Про те, що внаслідок авіакатастрофи загинув Уткін, повідомили у медіа "ВЧК-ОГПУ".

"З’явилася інформація, що на борту літака, що розбився, був і права рука Пригожина Уткін. Вагнер обезголовлений", — йдеться у пості.

Також про ймовірну загибель Уткіна написав у соцмережах російський військкор "Котенок".

Нагадаємо, 23 серпня у Бологівському районі Тверської області РФ впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. За даними Grey Zone, його збила російська ППО. Попередньо відомо, що усі 10 осіб, що перебували на борту, загинули.

У росЗМІ породилося кілька версій щодо того, чи перебував на борту літака очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фокус зібрав їх усі в одному матеріалі.