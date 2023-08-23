В России упал самолет: коллаборационисты и военкоры подтверждают смерть Пригожина и Уткина

В Тверской области разбился самолет, который принадлежал Евгению Пригожину. Сейчас предварительно известно, что на борту кроме самого главы "вагнеровцев" мог находиться его "правая рука" — Дмитрий Уткин.

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В результате падения самолета в Тверской области РФ 23 августа погибли основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Об этом сообщил в соцсетях коллаборационист и представитель оккупационной власти Владимир Рогов.

Он написал, что общался с "выдающимися" российскими наемниками, и те подтвердили факт гибели обоих командующих.

"Царство Небесное новоприставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", — добавил Рогов.

В "РИА Новости" со ссылкой на Росавиацию также передали, что в списке пассажиров самолета, который разбился в Тверской области, значится Пригожин.

То, что "повар" Владимира Путина был на борту, подтвердила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" и российская журналистка Ксения Собчак.

"По данным моих источников, Пригожин таки был на борту", — заявила она.

Более того, в медиа Readovka, которое ставило под сомнение сообщение о вероятной смерти главы "вагнеровцев", со ссылкой на неназванный источник написали, что он все же погиб. Ранее журналисты отмечали, что россиянин мог зарегистрироваться на один рейс, но полететь другим.

В РФ разбился самолет Пригожина: информируют о смерти его "правой руки"

О том, что в результате авиакатастрофы погиб Уткин, сообщили в медиа "ВЧК-ОГПУ".

"Появилась информация, что на борту разбившегося самолета был и правая рука Пригожина Уткин. Вагнер обезглавлен", — говорится в посте.

Также о вероятной гибели Уткина написал в соцсетях российский военкор "Котенок".

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. По данным Grey Zone, его сбила российская ПВО. Предварительно известно, что все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

В росСМИ породилось несколько версий относительно того, находился ли на борту самолета глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фокус собрал их все в одном материале.