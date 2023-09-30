Не хоче ділитися мільярдами: весь спадок Пригожина дістанеться його синові (фото)

За підрахунками ЗМІ, якщо скласти доходи всіх компаній Пригожина і вартість нерухомості, вийде близько 12 млрд рублів. Згідно із заповітом, син має забезпечити вдову Пригожина, а також його дочок і матір. Однак 25-річний Павло, за інформацією журналістів, не має наміру ділитися.

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Усе майно глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі, дістанеться його синові — 25-річному Павлу Пригожину. 8 вересня 2023 року він вступив у спадок. Заповіт Пригожина опублікували у виданні Port.

За умовами заповіту, Павло має коштом спадщини "забезпечити гідне існування" вдові Пригожина, його неповнолітнім дочкам і матері — Віолеті Пригожиній. Останній належить 10% спадщини.

Павлу дістанеться житловий таунхаус у Санкт-Петербурзі в районі Лахта і земельна ділянка під ним. Загальна кадастрова вартість становить 32,5 млн руб.

Таунхаус Пригожина в Санкт-Петербурзі

Також за заповітом син Пригожина отримає:

ТОВ "Група Вагнер";

частку в кінокомпанії ТОВ "Аурум";

компанію з торгівлі та оренди нежитлової нерухомості ТОВ "Ритм";

компанію з управління та торгівлі нерухомістю ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг";

кейтерингову компанію ТОВ "Конкорд Кейтеринг";

кейтерингову компанію ТОВ "Конкорд М" та багато інших.

Якщо скласти доходи всіх компаній із вартістю нерухомості, вийде приблизно 12 мільярдів рублів.

У ЗМІ пишуть, що в родині Пригожина через заповіт нібито вибухнув скандал, оскільки Павло відмовляється ділитися спадщиною.

Син Євгена Пригожина Павло Пригожин Фото: Скриншот

Також син власника ПВК "Вагнер" має намір стягнути всі борги перед батьком. Зокрема, Міністерство оборони винне "Конкорду" щонайменше 75-80 млрд рублів.

У заповіті йдеться про те, що в разі смерті Павла, відмови від спадщини або інших обставин, спадок порівну розділиться між вдовою Пригожина Любов'ю Кряжевою, його повнолітніми доньками, а також онуком Євгеном Пригожиним 2021 року народження. Якщо у спадок вступлять дочки — їм доведеться утримувати матір Пригожина. Дружина в такому разі в заповіті не згадується.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року, у Тверській області РФ зазнав аварії бізнес-джет RA-02795, у якому перебували глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а також його помічник Дмитро Уткін. Крім них на борту були інші пасажири та персонал. Усі вони загинули.

17 вересня стало відомо, що Російська Федерація створила нову приватну військову компанію, щоб переманити решту "вагнерівців" Євгена Пригожина. ПВК наглядають безпосередньо в Міноборони РФ, а очолить її генерал Сергій Суровікін.