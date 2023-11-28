"Труїли миш'яком і ртуттю": генерал розповів, хто крім дружини Буданова постраждав у ГУР (відео)

Симптоми інтоксикації зафіксували у кількох співробітників ГУР, які відповідальні за операції проти Росії, розповів ексголова відомства Валерій Кондратюк. У них виявили сліди отруєння важкими металами.

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Дружину очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли ртуттю і миш'яком. Крім неї постраждали ще кілька працівників ГУР Про це в ефірі NV повідомив, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк.

За його словами, отруїли не тільки дружину Буданова Маріанну а ще кількох співробітників ГУР, які відповідальні за операції щодо Росії.

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Дружину Буданова отруїли: вона у лікарні, — ЗМІ

"Сам Кирило Буданов та співробітники ГУР є постійними цілями для російських спецслужб. Завдати удару по менш захищених цілях — рідних працівників — це теж один із методів, який сьогодні використовується російськими спецслужбами. Маю закриту інформацію, яка ще не була відома. Сталося отруєння важкими металами. Під час здавання аналізів було виявлено такі метали як миш'як і ртуть. Їхнє виведення з організму вимагає певного часу", — сказав Кондратюк.

"Це торкнулося не лише дружини Кирила Буданова, а й кількох працівників ГУР МО. Йдеться не про охоронців, які перебували з дружиною Буданова. Йдеться про високопоставлених осіб ГУР — керівників напрямків, відповідальних за операції проти Росії", — сказав ексголова ГУР.

Він додав, що за фактом отруєння співробітників ГУР має бути відкрите кримінальне провадження за статтею — злочин проти людяності.

Дружину Буданова отруїли: що відомо

Про отруєння дружини очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова ЗМІ повідомили зранку 28 листопада. Жінку госпіталізували. Спершу стан погіршився, потім ситуація покращилася. Зараз дружина голови ГУР проходить лікування.

Пізніше повідомили, що у ГУР отруїли не лише дружину голови ГУР Кирила Буданова. Симптоми отруєння є у інших працівників спецслужби, однак у Маріанни Буданової вони проявились швидше.

За словами представника воєнної розвідки Андрія Юсова, Маріанна Буданова була отруєна важкими металами, але вже закінчує лікування.