По данным СМИ, такое пополнение российских войск запланировали на 2024 год. Однако, как передают источники в Силах обороны, Кремль не успевает.

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Россия может пополнить ряды ВС РФ на сотни тысяч бойцов, не объявляя мобилизацию. Об этом говорится в материале The Financial Times от 16 февраля.

Сообщается, что на Западе обеспокоены из-за восстановления российской военной промышленности. Россия усилила производство для армии со скоростью, которую за рубежом считали невозможной.

За 2023 год в РФ выпустили 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Ожидается, что в этом году страна-агрессор завербует еще 400 тысяч человек. По прогнозу неназванных украинских чиновников, это произойдет без официального объявления мобилизации.

В СМИ отметили, что несмотря на "огромные потери" ВС РФ в Украине, по оценкам западных чиновников, Россия сможет восстановить свои силы за 5-6 лет. Неназванный украинский чиновник сообщил, что Киев имеет разведданные о подготовке Владимира Путина к войне со странами Балтии.

"Путин просто не может остановиться", — подчеркнул он.

Однако в НАТО "скептически относятся" к вероятной угрозе со стороны России.

Источник LIGAnet в Силах обороны подтвердил, что Кремль стремился мобилизовать более 400 тысяч человек. Однако, по словам неназванного собеседника, реализация этого плана замедляется по политическим и организационным причинам — РФ не успевает.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Крым будет легче деоккупировать, чем Донецкую и Луганскую области. Он заверил, что Крымскому мосту "осталось недолго".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Западу, что лимит "жестов доброй воли" России якобы исчерпан.