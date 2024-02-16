"Не може зупинитись": Путін хоче мобілізувати 400 тисяч осіб та планує новий напад, — FT

За даними ЗМІ, таке поповнення російських військ запланували на 2024 рік. Однак, як передають джерела у Силах оборони, Кремль не встигає.

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Росія може поповнити лави ЗС РФ на сотні тисяч бійців, не оголошуючи мобілізацію. Про це йдеться у матеріалі The Financial Times від 16 лютого.

Повідомляється, що на Заході занепокоєні через відновлення російської військової промисловості. Росія посилила виробництво для армії зі швидкістю, яку за кордоном вважали неможливою.

За 2023 рік у РФ випустили 4 мільйони артилерійських снарядів і декілька сотень танків. Очікується, що цього року країна-агресорка завербує ще 400 тисяч осіб. За прогнозом неназваних українських чиновників, це станеться без офіційного оголошення мобілізації.

У ЗМІ зазначили, що попри "величезні втрати" ЗС РФ в Україні, за оцінками західних чиновників, Росія зможе відновити свої сили за 5-6 років. Неназваний український посадовець повідомив, що Київ має розвіддані про підготовку Володимира Путіна до війни з країнами Балтії.

"Путін просто не може зупинитися", — підкреслив він.

Проте у НАТО "скептично ставляться" до ймовірної загрози з боку Росії.

Джерело LIGAnet у Силах оборони підтвердило, що Кремль прагнув мобілізувати понад 400 тисяч осіб. Проте, зі слів неназваного співрозмовника, реалізація цього плану уповільнюється через політичні та організаційні причини — РФ не встигає.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Крим буде легше деокупувати, ніж Донецьку та Луганську області. Він запевнив, що Кримському мосту "залишилося недовго".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив Заходу, що ліміт "жестів доброї волі" Росії нібито вичерпано.