ЗС РФ компенсують величезні втрати в Україні за рахунок нових призовників, — ISW

За словами аналітиків, вербувальники в РФ виконують майже 85% плану щодо нових контрактників. Російська армія продовжує зростати, незважаючи на значні втрати.

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ЗС РФ, найімовірніше, матимуть достатньо сил, щоб підтримувати темпи наступів у 2024 році. Москва компенсує втрати своїх військ за рахунок нових контрактників. Про це 14 лютого повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті Королівського інституту об'єднаних сил заявили, що російська армія продовжує зростати, незважаючи на значні втрати. Так, вербувальники в РФ виконують майже 85% плану щодо нових контрактників.

У ISW зазначили, що російські війська можуть зазнавати втрат на лінії фронту в Україні зі швидкістю, близькою до нинішніх темпів формування нових сил. Згідно з підрахунками, у ЗС РФ буде достатньо живої сили і техніки, щоб підтримувати постійний темп наступів протягом 2024 року. Однак якість армії РФ не зросте.

За словами експертів, здатність Сил оборони України захищатися і виснажувати російські сили багато в чому залежить від продовження допомоги Заходу. Також поки неясно, чи зможуть зусилля з вербування нових контрактників ЗС РФ компенсувати додаткові втрати, яких зазнають окупанти, якщо почнуть наступати активніше.

Аналітики зазначили, що ЗС РФ частіше беруть участь у локальних тактичних атаках, поки не втратять до 30% живої сили. Після цього підрозділ відправляється на ротацію та відновлення. Зазначається, що 30% — це дуже великі втрати, після яких підрозділи часто стають неефективними.

Раніше у ЗСУ заявили, що ЗС РФ можуть перерізати логістичний шлях до Авдіївки. Так, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Ліховий заявив, що в Авдіївці складні бої йдуть у міській забудові.