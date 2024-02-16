Як і тисячі інших закатованих: Зеленський звинуватив Путіна у смерті Навального (відео)

За словами глави держави, російському президенту абсолютно байдуже на інших людей, адже він бажає зберегти тільки свої позиції. Відповідно, саме Володимир Путін може стояти за смертю опозиціонера.

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16 лютого з'явилася новина про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. На це відреагував президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За його словами, цілком очевидно, хто стоїть за загибеллю російського політика — президент Володимир Путін. На його рахунку вже тисячі таких закатованих, і це триватиме для того, щоб зберегти свої позиції.

"Щойно стало відомо, що в російській в'язниці загинув Олексій Навальний. Очевидно, його вбито Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", — заявив Володимир Зеленський.

Смерть Олексія Навального: що відомо

Про смерть російського опозиціонера повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ 16 лютого. 47-річному політику, який уже кілька років перебуває в ув'язненні, нібито стало погано після прогулянки й він знепритомнів.

Далі зазначається, що на місце оперативно прибули медичні співробітники, які почали надавати йому невідкладну допомогу, однак він помер.

Російські ЗМІ, покликаючись на власні джерела, заявили, що в Олексія Навального відірвався тромб, що й стало причиною його смерті.

Нагадаємо, 16 лютого світові лідери почали реагувати на смерть Олексія Навального. Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що звинувачення Заходу щодо смерті ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, на її думку, є "самовикриттям". Президент Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що того жорстоко вбив Кремль