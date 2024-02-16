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Світ Олексій Навальний помер у колонії

"Він убитий Путіним": світові лідери відреагували на смерть Навального (фото)

Олексій Навальний, Олексій Навальний помер, смерть Навального
Світові лідери відреагували на смерть Навального (Ілюстративне фото)

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що звинувачення Заходу щодо смерті ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, на її думку, є "самовикриттям".

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У п'ятницю, 16 лютого, стало відомо, що у виправній колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Низка світових лідерів поклала відповідальність за смерть політика на Кремль. Фокус в одному матеріалі зібрав реакцію західних політиків і дипломатів.

Одним із перших на смерть Олексія Навального відреагував президент Латвії Едгар Рінкевичс.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", — написав у соцмережі Х Рінкевичс.

Президент Латвії прокоментував смерть Олексія Навального Fullscreen
Президент Латвії прокоментував смерть Олексія Навального
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський про смерть Навального дізнався під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", — сказав український президент.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що смерть Олексія Навального свідчить про те, що в Росії кожен, хто виступає за демократію, має боятися за своє життя і за свою безпеку.

"Це просто жахливо і це знак, як Росія змінилася. На жаль, цей процес розпочався дуже давно, і вона відійшла від демократії. Це вже давно не демократія", — сказав він на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав повідомлення про смерть російського опозиціонера "жахливими новинами".

"Будучи найзатятішим захисником російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною та народом Росії, для якого це величезна трагедія", — написав Сунак у соцмережі Х.

Ріші Сунак про смерть Олексія Навального Fullscreen
Ріші Сунак про смерть Олексія Навального
Фото: Скриншот

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відповідальність за смерть Навального поклав на Кремль.

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи і демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС вважає російський режим єдиним відповідальним за цю трагічну смерть. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в найтемніших умовах. Гинуть бійці. Але боротьба за свободу ніколи не закінчується", – написав Мішель у соцмережі Х.

Шарль Мішель прокоментував смерть Олексія Навального Fullscreen
Шарль Мішель прокоментував смерть Олексія Навального
Фото: скриншот

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований" повідомленнями про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, пише The Guardian.

"Ми маємо встановити всі факти, а Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті", — сказав Столтенберг.

Своєю чергою, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що звинувачення Заходу щодо смерті ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, на її думку, є "самовикриттям".

"Моментальна реакція лідерів країн НАТО на смерть Навального у вигляді прямих звинувачень росії самовикривальна. Судмедекспертизи ще немає, а висновки Заходу вже готові", — написала Захарова.

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Фото: скриншот

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років. Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань стверджує, що Олексію Навальному стало погано одразу після прогулянки й він втратив свідомість. Деякі ЗМІ пишуть, що в ув'язненого відірвався тромб.

Олексій Навальний був номінований на Нобелівську премію у 2023 році. Серед претендентів був і президент України Володимир Зеленський. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.