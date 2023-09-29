Зеленський і Навальний: букмекери назвали фаворитів на Нобелівську премію миру, але є нюанс

За даними ЗМІ, у 2023 році на премію номіновано 351 людину. Серед потенційних переможців також називають екоактивістку Ґретту Тунберг.

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Серед фаворитів на Ноблівську премію миру 2023 року букмекери називають президента України Володимира Зеленського та російського опозиціонера Олексія Навального хоча, на думку експертів, їхні шанси на перемогу оцінюють як невисокі. Про це пише агентство Reuters.

"Зеленський — військовий лідер, тоді як минулого року комітет зосередився на Росії, що знизило шанси обох", — пише видання.

Хто номінований на Нобелівську премію миру

Цього року на премію претендує 351 людина, хоча повний список зберігатиметься в сейфі протягом 50 років. Хоч повний список і залишається в секреті, але ті, хто висуває їхні кандидатури, мають право розкрити особистості.

Номінантами, які вже стали відомими публіці, є Ґрета Тунберг і Ванесса Накате, активісти в галузі екології, опозиційний політик Володимир Кара-Мурза, який перебуває в російській в'язниці, і учасниця китайських протестів Пенг Ліфа.

Фахівці, які стежать за прогресом премії, зазначають, що цього року, коли відзначається 75-річчя Загальної декларації прав людини, премія може привернути увагу до правозахисної діяльності.

Також очікується, що Комітет приверне увагу до питання зміни клімату і можливо нагородить рух "П'ятниці для майбутнього", організований Ґретою Тунберг.

Що отримає переможець

Лауреата Нобелівської премії миру буде нагороджено медаллю, дипломом і грошовою премією в розмірі 11 мільйонів шведських крон (приблизно 994 тисячі доларів).

Десмонд Туту, архієпископ із Південної Африки та лауреат премії 1984 року, порівняв отримання Нобелівської премії з двосторонньою монетою: "Одного дня мене ніхто не слухав, а наступного дня я став оракулом", — йдеться в його авторизованій біографії.

Оголошення про лауреатів буде зроблено 6 жовтня об 11:00 за центральноєвропейським часом (13:00 за Києвом) у Норвезькому Нобелівському інституті в Осло. Церемонія вручення премії відбудеться в міській ратуші Осло 10 грудня, у день річниці смерті Альфреда Нобеля, засновника премії.

Раніше повідомлялося, що норвезький парламентарій Крістіан Тібрінг-Гьєдде висунув кандидатуру генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на здобуття Нобелівської премії миру.