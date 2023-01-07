"Важливий сигнал для Росії": Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру

За словами норвезького депутата, котрий висунув кандидатуру генсека, Столтенберг швидко зрозумів, що боротьба України проти російської агресії також є боротьбою Європи.

Related video

Норвезький парламентар Крістіан Тібрінг-Гьєдде висунув кандидатуру генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Йєнса Столтенберга на здобуття Нобелівської премії миру. Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

"Столтенберг заслуговує на нагороду за визначну роботу на посаді генерального секретаря НАТО в непростий для альянсу час. Жорстокий і неспровокований напад Росії на мирну сусідню країну 24 лютого 2022 року", — вважає норвезький політик.

За його словами, нинішній генсек Альянсу одразу усвідомив серйозність агресії Російської Федерації проти країн, які ґрунтують свою політику на демократичних цінностях. Тібрінг-Гьєдде також зазначив, що Столтенберг сприйняв протистояння України російській агресії як боротьбу всієї Європи.

"Столтенбергу завжди було зрозуміло, що країни НАТО стоять разом і що альянс відповідно до Атлантичного пакту захищатиме кожен міліметр території держав-учасниць. Це, безперечно, є важливим сигналом для Росії та водночас вирішальним чинником зберегти союз", — заявив норвезький депутат.

Крістіан Тібрінг-Гьєдде вказав на те, що Столтенберг відкинув хибні переконання щодо того, що економічне процвітання гарантує відсутність збройних конфліктів. За словами Тібрінг-Гьєдде, це вплинуло на подальше включення Швеції та Фінлянді до НАТО та підвищення обороноздатності цих країн.

Нагадаємо, що 23 грудня 2022 року Єнс Столтенберг розкритикував заяви Кремля про прагнення переговорів з Україною. Генсек заявив, що таким чином Володимир Путін намагається виграти час для переозброєння.

Фокус також писав про те, що 1 січня Єнс Столтенберг висловився про найближчі плани Російської Федерації. За його словами, мобілізація, що почалася в Росії, свідчить про те, що російські генерали можуть планувати новий наступ в Україні.