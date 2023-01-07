"Важный сигнал для России": Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам норвежского депутата, выдвинувшего кандидатуру генсека, Столтенберг быстро понял, что борьба Украины против российской агрессии также является борьбой Европы.

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Норвежский парламентарий Кристиан Тибринг-Гьедде выдвинул кандидатуру генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Столтенберг заслуживает награды за выдающуюся работу на посту генерального секретаря НАТО в непростое для альянса время. Жестокое и неспровоцированное нападение России на мирную соседнюю страну 24 февраля 2022 года", — считает норвежский политик.

По его словам, нынешний генсек Альянса сразу осознал серьезность агрессии Российской Федерации против стран, которые основывают свою политику на демократических ценностях. Тибринг-Гьедде также отметил, что Столтенберг воспринял противостояние Украины российской агрессии как борьбу всей Европы.

"Столтенбергу всегда было ясно, что страны НАТО стоят вместе и что альянс в соответствии с Атлантическим пактом будет защищать каждый миллиметр территории государств-участников. Это, несомненно, является важным сигналом для России и в то же время решающим фактором сохранить союз", — заявил норвежский депутат.

Кристиан Тибринг-Гьедде указал на то, Столтенберг откинул заблуждения касательно того, что экономическое процветание гарантирует отсутствие вооруженных конфликтов. По словам Тибринг-Гьедде, это повлияло на дальнейшее включение Швеции и Финлянди в НАТО и повышение обороноспособности этих стран.

Напомним, что 23 декабря 2022 года Йенс Столтенберг раскритиковал заявления Кремля о стремлении к переговорам с Украиной. Генсек заявил, что таким образом Владимир Путин пытается выиграть время для перевооружения.

Фокус также писал о том, что 1 января Йенс Столтенберг высказался о ближайших планах Российской Федерации. По его словам, начавшаяся в России мобилизация свидетельствует о том, что российские генералы могут планировать новое наступление в Украине.