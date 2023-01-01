"Новое наступление": генсек НАТО рассказал о планах России по Украине

Военная поддержка Запада, по мнению Йенса Столтенберга, обеспечит не только выживание Украины, но и более сильные позиции за столом переговоров с Кремлем.

Related video

В настоящее время у Москвы нет желания заканчивать войну в Украине и идти на уступки. Более того, российские генералы могут планировать новое наступление, поэтому западные страны должны быть готовы оказать долгосрочную поддержку стране, сражающейся с оккупантами, сообщает ВВС со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, именно военная поддержка обеспечит выживание Украины как суверенной страны и заставит Россию сесть и договориться о прекращении войны.

Столтенберг среди одного из главных признаков дальнейших захватнических планов РФ назвал мобилизацию, объявленную Путиным в сентябре прошлого года.

"Украинские силы имели импульс в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил, многие из них сейчас проходят подготовку. Все это указывает на то, что они готовы продолжать войну, а также попытаться потенциально начать новое наступление", – предполагает он.

Российский президент продолжает акцентировать внимание на том, что РФ противостоит НАТО, а его новогоднее обращение, записанное на фоне военных, говорит о попытках сплотить россиян и заставить их пойти в армию, поскольку "на карту поставлено будущее страны". Он неоднократно обвинял западные страны в том, что те используют Украину для уничтожения его страны.

На новогоднее видеообращение своего российского коллеги отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что Путин "прячется за своими войсками, а не руководит ими".

Тем временем Россия продолжает атаковать Украину ракетами и беспилотниками. В частности 31 декабря ВСУ сбили 12 из 20 российских крылатых ракет, а за несколько часов до Нового года и 1 января под Киевом сбили 45 иранских дронов. На одном из них была надпись "С Новым годом!"

Йенс Столтенберг настаивает на том, что Альянс должен обеспечить сохранение сильной позиции Украины в случае переговоров между двумя сторонами.

"Мы должны оказать поддержку Украине сейчас, в том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию, что они должны сесть и вести переговоры в духе доброй воли и уважать Украину как суверенное независимое государство в Европе", – подчеркнул он.

Ранее свою поддержку Украине подтвердила Франция. Ее президент Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил:

"Мы обязательно будем рядом с вами. Мы будем помогать вам до тех пор, пока не будет достигнута победа".

Ранее Столтенберг говорил, какие две стратегические ошибки допустил Путин, напав на Украину.