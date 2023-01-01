"Новий наступ": генсек НАТО розповів про плани Росії щодо України

Військова підтримка Заходу, на думку Єнса Столтенберга, забезпечить не лише виживання України, а й сильніші позиції за столом переговорів із Кремлем.

Related video

Наразі Москва не має бажання закінчувати війну в Україні та йти на поступки. Ба більше, російські генерали можуть планувати новий наступ, тому західні країни мають бути готові надати довгострокову підтримку країні, яка бореться з окупантами, повідомляє ВВС із посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, саме військова підтримка забезпечить виживання України як суверенної країни та змусить Росію сісти та домовитися про припинення війни.

Столтенберг серед однієї з головних ознак подальших загарбницьких планів РФ назвав мобілізацію, оголошену Путіним у вересні минулого року.

"Українські сили мали імпульс протягом кількох місяців, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала значно більше сил, багато хто з них зараз проходить підготовку. Все це вказує на те, що вони готові продовжувати війну, а також спробувати потенційно розпочати новий наступ", – припускає він.

Російський президент продовжує наголошувати на тому, що РФ протистоїть НАТО, а його новорічне звернення, записане на тлі військових, говорить про спроби згуртувати росіян і змусити їх піти в армію, оскільки "на карту поставлено майбутнє країни". Він неодноразово звинувачував західні країни в тому, що вони використовують Україну для знищення його країни.

На новорічне відеозвернення свого російського колеги відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що Путін "ховається за своїми військами, а не керує ними".

Тим часом Росія продовжує атакувати Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема 31 грудня ЗСУ збили 12 з 20 російських крилатих ракет, а за кілька годин до Нового року та 1 січня під Києвом збили 45 іранських дронів. На одному з них був напис "З Новим роком!"

Єнс Столтенберг наполягає на тому, що Альянс має забезпечити збереження сильної позиції України у разі переговорів між двома сторонами.

"Ми маємо надати підтримку Україні зараз, зокрема військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати Росію, що вони повинні сісти та вести переговори у дусі доброї волі та поважати Україну як суверенну незалежну державу в Європі", – наголосив він.

Раніше свою підтримку Україні підтвердила Франція. Її президент Емманюель Макрон у новорічному зверненні заявив:

"Ми обов'язково будемо поряд із вами. Ми допомагатимемо вам доти, доки не буде досягнуто перемоги".

Раніше Столтенберг говорив, яких двох стратегічних помилок припустився Путін, напавши на Україну.