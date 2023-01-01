"З Новим роком!": ЗС РФ відправили українцям "вітання" разом із дроном-камікадзе (фото)

Окупанти націлили на Київську область майже 30 БПЛА Shahed. Більшість із них збили, але один із них уразив об'єкт енергетичної інфраструктури.

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У ніч проти 1 січня російські військові запустили іранський дрон-камікадзе Shahed-136 з посланням для українців на честь Нового року. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над регіоном ворожий Shahed, а поліція виявила рештки дрона. На вцілілому фрагменті крила можна помітити напис "З Новим Роком!!!", а також малюнки у вигляді ялинкової іграшки та коробки-подарунка.

"Можна сказати і дешево, і несмачно! Справжній орко-style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терориста та її армію", — прокоментував Андрій Нєбитов.

Вранці 1 січня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Telegram, що росіяни запустили по регіону майже 30 дронів-камікадзе, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атаки окупантам вдалося пошкодити один з інфраструктурних об'єктів, за попередньою інформацією, постраждалих немає. ППО Київської області знищила більшість БПЛА, на місцях їх падіння всю ніч працювали екстрені служби.

Як відзвітували ВПС України, 31 та 1 січня система ППО України знищила 45 дронів камікадзе, запущених росіянами. 32 із них збили безпосередньо у новорічну ніч.

Нещодавно стало відомо, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів Shahed-136. Поповнивши запаси, росіяни почали активніше використовувати іранські БПЛА для завдання ударів по Україні.