"С Новым годом!": ВС РФ отправили украинцам "поздравление" вместе с дроном-камикадзе (фото)

Оккупанты нацелили на Киевскую область почти 30 БПЛА Shahed. Большинство из них сбили, но один из них поразил объект энергетической инфраструктуры.

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В ночь на 1 января российские военные запустили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 с посланием для украинцев в честь Нового года. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над регионом вражеский Shahed, а полиция обнаружила останки дрона. На уцелевшем фрагменте крыла можно заметить надпись "С Новым Годом!!!", а также рисунки в виде елочной игрушки и коробки-подарка.

"Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко – style. И эти обломки не на фронте, где идут упорные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети.Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", — прокомментировал Андрей Небитов.

Утром 1 января глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что россияне запустили по региону около 30 дронов-камикадзе, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. В результате атаки оккупантам удалось повредить один из инфраструктурных объектов, по предварительной информации, пострадавших нет. ПВО Киевской области уничтожило большинство БПЛА, на местах их падения всю ночь работали экстренные службы.

Как отчитались ВВС Украины, 31 и 1 января система ПВО Украины уничтожила 45 дронов камикадзе, запущенных россиянами. 32 из них сбили непосредственно в новогоднюю ночь.

Недавно стало известно, что Россия получила от Ирана новую партию дронов Shahed-136. Пополнив запасы, россияне начали активнее использовать иранские БПЛА для нанесения ударов по Украине.