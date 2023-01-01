РФ устроила террор мирного населения Украины, но понесла большие потери, — Генштаб

По данным ВСУ, за сутки российские войска потеряли 760 человек личного состава и много техники.

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В канун Нового года, 31 декабря, армия России активно обстреливала украинские города и инфраструктуру, а также пыталась устроить прорыв в Донецкой области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о произошедшем в сводке, опубликованной в Facebook утром 1 января.

За сутки ВС РФ нанесли 31 удар ракетами, 12 — авиацией, и 70 — реактивными системами залпового огня. В результате этих обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения", — подчеркнули в Генштабе. — "Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины".

Как сообщили ВВС Украины, в новогоднюю ночь россияне также запустили по Украине 45 иранских дронов-камикадзе "Shahed-131/136", но они не смогли достичь целей, так как были сбиты. Системы ПВО уничтожили 13 БПЛА 31 декабря, а еще 32 — уже 1 января.

Российские войска продолжают попытки прорваться вглубь Украины на Донбассе, но сталкиваются с обороной ВСУ. За сутки украинские защитники отразили вражеские атаки в районах Стельмаховки, Площадки и Белогоровки Луганской области, а также Бахмута, Соледара, Бахмутского, Озаряновки, Марьинки и Победы.

ВС РФ несут большие потери, особенно личного состава, за сутки армия лишилась 760 человек. По данным Генштаба, за последнюю неделю в больницу поселка Беловодск Луганской области поступили примерно 350 раненых российских военнослужащих. За 30 декабря в Запорожской области ранения получили не менее 160 россиян, вдобавок ВСУ уничтожили 10 единиц военной техники противника.

Большой ущерб России наносит украинская авиация, наносящая удары по позициям, где сосредоточены значительные силы ВС РФ — недавно самолеты поразили российский зенитно-ракетный комплекс. Тем временем, артиллеристы и ракетчики ВСУ обстреляли вражеский командный пункт, пункт управления БПЛА и четыре района скопления живо силы.

Потери ВС РФ с 24 февраля 2021 года по 1 января 2022 года

личный состав – 106720 (+760)

самолеты – 283 (+0)

вертолеты – 269 (+0)

танки – 3031 (+2)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 6084 (+9)

артиллерийские системы – 2021 (+5)

системы ПВО – 213 (+0)

реактивные системы залпового огня – 423 (+0)

крылатые ракеты – 723 (+12)

автомобильная техника – 4720 (+13)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+48)

катера/корабли – 16 (+0)

спецтехника – 181 (+1)

Ранее писали, что 31 декабря ВС РФ выпустили по Украине около 20 ракет, которые разрушили частные дома, школы и десткие сады. В результате обстрела в Киеве погиб пожило мужчина, ранены около 20 человек, среди них беременная женщина, подросток, японский журналист.

Из-за российских обстрелов Херсон остался без света в новогоднюю ночь. Россияне атаковали объект критической инфраструктуры, лишив электроснабжения областной центр и несколько сел.