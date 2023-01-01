РФ влаштувала терор мирного населення України, але зазнала великих втрат, — Генштаб

За даними ЗСУ, за добу російські війська втратили 760 осіб особового складу та багато техніки.

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Напередодні Нового року, 31 грудня, армія Росії активно обстрілювала українські міста та інфраструктуру, а також намагалася зробити прорив у Донецькій області. Генеральний штаб Збройних сил України звітував про останні події у зведенні, опублікованому у Facebook вранці 1 січня.

За добу ЗС РФ завдали 31 удару ракетами, 12 — авіацією, і 70 — реактивними системами залпового вогню. Внаслідок цих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення", — наголосили в Генштабі. — "Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України".

Як повідомили ВВС України, у новорічну ніч росіяни також запустили по Україні 45 іранських дронів-камікадзе "Shahed-131/136", але вони не змогли досягти цілей, оскільки були збиті. Системи ППО знищили 13 БПЛА 31 грудня, а ще 32 – вже 1 січня.

Російські війська продовжують спроби прорватися в глиб України на Донбасі, але стикаються з обороною ЗСУ. За добу українські захисники відбили ворожі атаки в районах Стельмахівки, Майданчика та Білогорівки Луганської області, а також Бахмута, Соледара, Бахмутського, Озаранівки, Мар'їнки та Побєди.

ЗС РФ зазнають великих втрат, особливо особового складу, за добу армія втратила 760 осіб. За даними Генштабу, за останній тиждень до лікарні селища Біловодськ Луганської області надійшли приблизно 350 поранених російських військовослужбовців. За 30 грудня в Запорізькій області поранення отримали не менше 160 росіян, до того ж ЗСУ знищили 10 одиниць військової техніки супротивника.

Великих збитків Росії завдає українська авіація, яка завдає ударів по позиціях, де зосереджені значні сили ЗС РФ — нещодавно літаки вразили російський зенітно-ракетний комплекс. Тим часом артилеристи та ракетники ЗСУ обстріляли ворожий командний пункт, пункт управління БПЛА та чотири райони скупчення живої сили.

Втрати ЗС РФ з 24 лютого 2021 року до 1 січня 2022 року

особовий склад – 106720 (+760)

літаки – 283 (+0)

гелікоптери – 269 (+0)

танки — 3031 (+2)

бронетранспортери/бронемашини/БМП – 6084 (+9)

артилерійські системи – 2021 (+5)

системи ППО – 213 (+0)

реактивні системи залпового вогню – 423 (+0)

крилаті ракети – 723 (+12)

автомобільна техніка – 4720 (+13)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+48)

катери/кораблі – 16 (+0)

спецтехніка – 181 (+1)

Раніше писали, що 31 грудня ЗС РФ випустили по Україні близько 20 ракет, які зруйнували приватні будинки, школи та сади. Внаслідок обстрілу в Києві загинув чоловік, поранено близько 20 людей, серед них вагітна жінка, підліток, японський журналіст.

Через російські обстріли Херсон залишився без світла в новорічну ніч. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури, позбавивши електропостачання обласного центру та кількох сіл.