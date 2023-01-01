У новорічну ніч Херсон залишився без світла через російський удар, – ОВА

ЗС РФ потрапили по об'єкту критичної інфраструктури, через що обласний центр і прилеглі села залишилися без електроенергії.

Related video

Російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомляє голова ОВА Ярослав Янушевич.

Новорічної ночі Херсон залишився без подачі електроенергії. ЗС РФ атакували об'єкт критичної інфраструктури, через що центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Камишани та села навколо обласного центру залишилися без світла. В ОВА заявляють, що незабаром енергетики розпочнуть ремонтні роботи, щоб городяни були з електрикою.

Станом на 2:20 в області немає повітряної тривоги.

Вдень 31 грудня окупанти також завдали удару по Херсонській області. Через вибух снаряда поряд зі школою постраждали двоє дітей — 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Постраждалі виявилися братом і сестрою, вони зазнали серйозних поранень. Їх госпіталізували, де хірурги борються за їхнє життя.

Нагадаємо, 1 січня ЗС РФ запустили ракети та дрони по Києву. Спрацювало ППО, але уламки російської ракети пошкодили машину у Шевченківському районі столиці.

Вдень 31 грудня російські війська обстріляли Україну 20 ракетами. З них 12 удалося збити. "Прильоти" прийшлися на готель, школи та дитячий садочок.