В новогоднюю ночь Херсон остался без света из-за российского удара, – ОВА

ВС РФ попали по объекту критической инфраструктуры из-за чего областной центр и близлежащие села остались без электроэнергии.

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Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщает глава ОВА Ярослав Янушевич.

В новогоднюю ночь Херсон остался без подачи электроэнергии. ВС РФ атаковали объект критической инфраструктуры из-за чего центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и села вокруг областного центра остались без света. В ОВА заявляют, что в скором времени энергетики начнут ремонтные работы, чтобы горожане были с электричеством.

По состоянию на 2:20, в области нет воздушной тревоги.

Днем 31 декабря оккупанты также нанесли удар по Херсонской области. Из-за взрыва снаряда рядом со школой пострадало двое детей — 13-летний мальчик и 12-летняя девочка. Пострадавшие оказались братом и сестрой, они получили серьезные ранения. Их госпитализировали, где хирурги борются за их жизни.

Напомним, 1 января ВС РФ запустили ракеты и дроны по Киеву. Сработало ПВО, но обломки российской ракеты повредили машину в Шевченковском районе столицы.

Днем 31 декабря российские войска обстреляли Украину 20 ракетами. Из них 12 удалось сбить. "Прилеты" пришлись по отелю, школе и детскому садику.