Перша атака у 2023 році: РФ запустила ракети по Києву, спрацювало ППО

Уламки російської ракети пошкодили машину у Шевченківському районі Києва. Обійшлося без постраждалих.

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У ніч з 31 грудня на 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. У Києві працювало ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Вночі о 00:35 1 січня у столиці оголосили повітряну тривогу, яка згодом поширилася на всю територію України. Кореспондент Фокусу почув вибухи через 15-20 хвилин. У КГВА заявили, що за попередньою інформацією працює ППО, проте уламки російської ракети пошкодили машину Volkswagen у Шевченківському районі.

О 1:33 було опубліковано фотографії уламків збитої ракети. Боєприпас пошкодив капот машини та скло. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вдень 31 грудня ЗС РФ випустила по Україні близько 20 ракет, з яких 8 не вдалося перехопити. В результаті були пошкоджені приватні будинки, готель, школи та дитячі садки.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що Україна не вибачить дій РФ. Також президент заявив, що Володимир Путін знищує майбутнє своєї країни.