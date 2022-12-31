"Україна не пробачить": Зеленський звернувся до росіян у зв'язку з обстрілом 31 грудня (відео)

За словами українського президента, Володимир Путін ховається за спинами своїх військових, знищуючи водночас майбутнє своєї країни.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар ЗС РФ по Україні 31 грудня, а також звернувся до громадян Російської Федерації. Відеозвернення українського лідера з'явилося на його офіційній сторінці в Telegram.

"Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака — це не підсумок року, хоч би як цього хотіли терористи. Це результат долі самої Росії", — заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, армія РФ направила ракети проти українського народу. Зеленський наголосив, що особи, які віддавали і виконували злочинні накази, не отримають помилування.

Крім того, головнокомандувач розповів громадянам Росії, до чого призведе військова агресія Кремля проти України, згадавши про президента РФ Володимира Путіна.

"Ваш лідер хоче показати, що у нього за спиною військові, що він – попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну і ваше майбутнє. Терор вам ніхто не простить. Ніхто у світі вам цього не простить. Україна не простить", — заявив український президент.

[ + – ] Звернення президента України Володимира Зеленського

На завершення свого звернення Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам, енергетикам та всім, хто стоїть на захисті української держави. Президент також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Буде і зараз Новий рік. Будемо на зв'язку! Слава Україні!" — сказав президент України.

Нагадаємо, що 31 грудня Збройні сили РФ здійснили масований ракетний удар по Україні. Telegram-канали повідомляли про роботу ППО у Київській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій та інших областях країни.

Ще Фокус писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився про ракетну атаку ЗС РФ 31 грудня. За його словами, Росія випустила територією України понад 20 крилатих ракет.