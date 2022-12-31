"Украина не простит": Зеленский обратился к россиянам в связи с обстрелом 31 декабря (видео)

По словам украинского президента, Владимир Путин прячется за спинами своих военных, уничтожая при этом будущее своей страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар ВС РФ по Украине 31 декабря, а также обратился к гражданам Российской Федерации. Видеообращение украинского лидера появилось на его официальной странице в Telegram.

"Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это результат судьбы самой России", — заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, армия РФ направила ракеты против украинского народа. Зеленский подчеркнул, что лица отдававшие и исполнявшие преступные приказы не получат помилования.

Кроме того, главнокомандующий рассказал гражданам России, к чему приведет военная агрессия Кремля против Украины, упомянув о президенте РФ Владимире Путине.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", — заявил украинский президент.

[ + – ] Обращение президента Украины Владимира Зеленского

В завершение своего обращения Владимир Зеленский выразил благодарность украинским воинам, энергетикам, и всем, кто стоит на защите украинского государства. Президент также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Будет и сейчас Новый год. Будем на связи! Слава Украине!", — сказал президент Украины.

Напомним, что 31 декабря Вооруженные силы РФ совершили массированный ракетный удар по Украине. Telegram-каналы сообщали о работе ПВО в Киевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и других областях страны.

Еще Фокус писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о ракетной атаке ВС РФ 31 декабря. По его словам, Россия выпустила по территории Украины более 20 крылатых ракет.