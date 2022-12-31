Росія влаштувала масований обстріл України напередодні Нового року: що відомо (фото, відео)

За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Печерському та Голосіївському районах Києва. Уламки ракети впали на приватний будинок у Солом'янському районі столиці.

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Російські військові вдень, 31 грудня, завдали масованого ракетного удару по території України. В українських Telegram-каналах з'явилася інформація щодо роботи наших ППО у Київській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій та інших областях.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба написав, що в області працює ППО та попередив громадян перебувати в укриттях.

Кореспондент Фокусу повідомляє про сильні вибухи у Києві.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали у Солом'янському, Печерському та Голосіївському районах

"Один із вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися у Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники та медики слідують на місця", — написав Кличко.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, уламки ракет впали на приватний будинок у Солом'янському районі Києва.

Голова Хмельницької обласної адміністрації Сергій Гамалій пише, що у небі над областю помічено 20 ракет. Можливі повторні запуски. Чиновник попросив місцевих жителів залишатися в укриттях. Пізніше стало відомо, що противник атакував Хмельницький дронами-камікадзе, були чутні вибухи.

"Ворог хоче зіпсувати нам свята", — написав він у Telegram.

Мер Миколаєва Віталій Кім повідомляє, що небо над містом чисте, але чути незрозумілі звуки. Їхнє джерело з'ясовується.

Тим часом у мережі з'явилися відеокадри польотів безлічі ракет у районі Астрахані з боку Каспійського моря. У повітрі видно сліди від прольотів.

Нагадаємо, розвідка Міноборони Великобританії 31 грудня повідомила, що російські війська можуть найближчими днями завдати чергового удару по енергетичній інфраструктурі України з метою підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят. За інформацією відомства, ЗС РФ можуть відійти від схеми обстрілів з інтервалом 7-10 днів.