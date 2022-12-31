Атакуватимуть Україну: РФ отримала нову парті дронів-камікадзе з Ірану, — ISW

Аналітики заявили, що російські атаки дронами стають все менш результативними через хорошу роботу української протиповітряної оборони.

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Той факт, що Росія знову почала активно використовувати дрони-камікадзе Shahed-136, може говорити, що вона отримала нову партію цих БПЛА від Ірану. Такого висновку дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що атаки російських дронів-камікадзе пролунали за серією масованих ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України 29 грудня. Повідомляється, що під час останньої атаки окупанти запустили 23 БПЛА, більшість із яких були саме Shahed-136.

Аналітики пишуть, що РФ використовує дрони куди активніше:

39 дронів за останні два дні

30 безпілотників Shahed 131 та -136 у ніч з 18 на 19 грудня

13 безпілотників Shahed-136 14 грудня

Це може вказувати на те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва, або Росія отримала нову партію від Ірану.

"Українські ППО нещодавно довели свою високу ефективність у знищенні безпілотників "Shahed", а використання цих систем російськими військовими для атак на цивільні об'єкти в тилу України має дедалі меншу результативність", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що дрони, що вдарили по Києву, пошкодили адміністративну будівлю. За словами голови військової адміністрації міста Сергія Попка, у столиці було зафіксовано п'ять БПЛА Shahed. Сили ППО змогли збити всі з них.

Ще нагадаємо, що експерт назвав більш ефективну зброю проти дронів Shahed, ніж засоби ППО. Іранським БПЛА треба протистояти, задіявши тактику британців часів Другої світової, вважає Юрій Касьянов.