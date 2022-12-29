Експерт назвав більш ефективну зброю проти дронів Shahed, ніж засоби ППО (відео)
Іранським БПЛА треба протистояти, задіявши тактику британців часів Другої світової, вважає Юрій Касьянов.
Засновник проєкту A.Drones, службовець ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв'ю Тетяні Заровній розповів про те, наскільки просто сконструйовані іранські дрони-камікадзе Shahed і чому застосовувати проти них засоби ППО невигідно.
На думку Касьянова, парадокс "Шахедів" полягає в тому, що ніхто у світі, крім іранців, не надавав значення технологіям, доступним на низовому рівні в не дуже розвинених країнах. Але такі технології дозволяють створювати високотехнологічну зброю. З одного боку, Shahed — досить проста штука, але з іншого — технологічно складна, розмірковує спікер. Якби не було системи GPS, створеної США, та захищених GPS-приймачів, які в них використовуються та які майже не схильні до впливу РЕБ, то "Шахеди" не були б настільки ефективними. Іранці та росіяни активно використовують технології інших країн для запуску ракет і бойових безпілотників по території України, наголошує Юрій.
Він постарався на простому прикладі пояснити, наскільки простий "Шахед" в управлінні та виробництві.
"Будь-який мобільний телефон складніший за "Шахед". Умовно кажучи, якщо до нього через USB-роз'єм під'єднати деталі, — сервоприводи, мотор, бомбу, яка в ньому розташована, — то смартфон зміг би керувати "Шахедом" не гірше за того автопілота, який у ньому встановлений. А це доступно всім. Будь-який терорист, у принципі, може зробити "Шахед" удома та направити його на Капітолій, на Банкову чи на Кремль", — сказав Юрій.
У ході інтерв'ю він зазначив, що сучасні системи ППО не заточені на те, щоб збивати іранські безпілотники. Касьянов вважає, що в союзників недостатньо систем, які могли б на 100% допомогти Україні захиститися від цих БПЛА та балістичних ракет
"Західні союзники не очікували великої війни, і сотні Patriot вони не наробили. Щоб робити Patriot у великих кількостях, треба розгортати масове виробництво — це велика праця, це довгий час. Просто немає такої зброї та немає її в тих кількостях, яка нам потрібна", — резюмував спікер.
Однак не все так безнадійно. Касьянов нагадав, що колись була застосована ефективна тактика боротьби з літальними апаратами.
"Є ефективний засіб боротьби з "Шахедами", які погано бачать радари, тому що вони маленькі та летять повільно на невеликій висоті, — так їх можна збивати по-старому, як у роки Другої світової війни. Потрібно для цього мати тисячі зенітних знарядів, прожектори, які вночі висвітлюватимуть небо, "слухатимуть" небо... і мати півмільйонну армію зенітників, яка була в Британії в роки Другої світової війни, щоб ефективно збивати "Шахеди". Чи готові ми на це піти?" — висловився Юрій Касьянов.
Раніше ми писали про те, як ЗСУ вдалося завдати ударів по цілях на території Росії і ким зроблені ті дрони, які атакували Енгельс, Севастополь, Рязань, Курськ.