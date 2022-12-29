Експерт назвав більш ефективну зброю проти дронів Shahed, ніж засоби ППО (відео)

Іранським БПЛА треба протистояти, задіявши тактику британців часів Другої світової, вважає Юрій Касьянов.

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Засновник проєкту A.Drones, службовець ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв'ю Тетяні Заровній розповів про те, наскільки просто сконструйовані іранські дрони-камікадзе Shahed і чому застосовувати проти них засоби ППО невигідно.

На думку Касьянова, парадокс "Шахедів" полягає в тому, що ніхто у світі, крім іранців, не надавав значення технологіям, доступним на низовому рівні в не дуже розвинених країнах. Але такі технології дозволяють створювати високотехнологічну зброю. З одного боку, Shahed — досить проста штука, але з іншого — технологічно складна, розмірковує спікер. Якби не було системи GPS, створеної США, та захищених GPS-приймачів, які в них використовуються та які майже не схильні до впливу РЕБ, то "Шахеди" не були б настільки ефективними. Іранці та росіяни активно використовують технології інших країн для запуску ракет і бойових безпілотників по території України, наголошує Юрій.

Він постарався на простому прикладі пояснити, наскільки простий "Шахед" в управлінні та виробництві.

"Будь-який мобільний телефон складніший за "Шахед". Умовно кажучи, якщо до нього через USB-роз'єм під'єднати деталі, — сервоприводи, мотор, бомбу, яка в ньому розташована, — то смартфон зміг би керувати "Шахедом" не гірше за того автопілота, який у ньому встановлений. А це доступно всім. Будь-який терорист, у принципі, може зробити "Шахед" удома та направити його на Капітолій, на Банкову чи на Кремль", — сказав Юрій.

У ході інтерв'ю він зазначив, що сучасні системи ППО не заточені на те, щоб збивати іранські безпілотники. Касьянов вважає, що в союзників недостатньо систем, які могли б на 100% допомогти Україні захиститися від цих БПЛА та балістичних ракет

"Західні союзники не очікували великої війни, і сотні Patriot вони не наробили. Щоб робити Patriot у великих кількостях, треба розгортати масове виробництво — це велика праця, це довгий час. Просто немає такої зброї та немає її в тих кількостях, яка нам потрібна", — резюмував спікер.

Однак не все так безнадійно. Касьянов нагадав, що колись була застосована ефективна тактика боротьби з літальними апаратами.

"Є ефективний засіб боротьби з "Шахедами", які погано бачать радари, тому що вони маленькі та летять повільно на невеликій висоті, — так їх можна збивати по-старому, як у роки Другої світової війни. Потрібно для цього мати тисячі зенітних знарядів, прожектори, які вночі висвітлюватимуть небо, "слухатимуть" небо... і мати півмільйонну армію зенітників, яка була в Британії в роки Другої світової війни, щоб ефективно збивати "Шахеди". Чи готові ми на це піти?" — висловився Юрій Касьянов.

Раніше ми писали про те, як ЗСУ вдалося завдати ударів по цілях на території Росії і ким зроблені ті дрони, які атакували Енгельс, Севастополь, Рязань, Курськ.