Эксперт назвал более эффективное оружие против дронов Shahed, чем средства ПВО (видео)
Иранским БПЛА нужно противостоять, задействуя тактику британцев времен Второй мировой, считает Юрий Касьянов.
Основатель проекта A.Drones, служащий ВСУ Юрий Касьянов в интервью Татьяне Заровной рассказал о том, насколько просто сконструированы иранские дроны-камикадзе Shahed и почему применять против них средства ПВО — невыгодно.
По мнению Касьянова, парадокс "Шахедов" заключается в том, что никто в мире, кроме иранцев, не придавал значения технологиям доступным на низовом уровне, в не очень развитых странах. Но такие технологии позволяют создавать высокотехнологичное оружие. С одной стороны, Shahed — довольно простая штука, но с другой — технологически сложная, рассуждает спикер. Если бы не было системы GPS, созданной США, и защищенных GPS-приемников, которые в них используются и которые почти не подвержены влиянию РЭБ, то "Шахеды" не были бы столь эффективны. Иранцы и россияне активно используют технологии других стран для запуска ракет и боевых беспилотников по территории Украины, подчеркивает Юрий.
Он постарался на простом примере объяснить, насколько прост "Шахед" в управлении и производстве.
"Любой мобильный телефон сложнее "Шахеда". Условно говоря, если к нему через USB-разъем подсоединить детали, — сервоприводы, мотор, бомбу, которая в нем находится, — то смартфон смог бы управлять "Шахедом" не хуже того автопилота, который в нем установлен. А это доступно всем. Любой террорист, в принципе, может сделать "Шахед" дома и направить его на Капитолий, на Банковую или на Кремль", — сказал Юрий.
В ходе интервью он отметил, что современные системы ПВО не заточены на то, чтобы сбивать иранские беспилотники. Касьянов считает, что у союзников недостаточно систем, которые могли бы на 100% помочь Украине защититься от этих БПЛА и баллистических ракет
"Западные союзники не ожидали большой войны, и сотни Patriot они не наделали. Чтобы делать Patriot в больших количествах, надо разворачивать массовое производство — это большой труд, это долгое время. Просто нет такого оружия и нет его в тех количествах, которое нам необходимо", — резюмировал спикер.
Однако не все так безнадежно. Касьянов напомнил, что некогда была применена эффективная тактика по борьбе с летательными аппаратами.
"Есть эффективное средство борьбы с "Шахедами", которые плохо видят радары, потому что они маленькие и летят медленно на небольшой высоте, — так вот их можно сбивать по-старинке, как в годы Второй мировой войны. Нужно для этого иметь тысячи зенитных орудий, прожекторы, которые ночью будут освещать небо, "слушать" небо… и иметь полумиллионную армию зенитчиков, которая была в Британии в годы Второй мировой войны, чтобы эффективно сбивать "Шахеды". Готовы ли мы на это пойти?", — высказался Юрий Касьянов.
Ранее мы писали о том, как ВСУ удалось нанести удары по целям на территории России, и кем произведены те дроны, которые атаковали Энгельс, Севастополь, Рязань, Курск.