Эксперт назвал более эффективное оружие против дронов Shahed, чем средства ПВО (видео)

Иранским БПЛА нужно противостоять, задействуя тактику британцев времен Второй мировой, считает Юрий Касьянов.

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Основатель проекта A.Drones, служащий ВСУ Юрий Касьянов в интервью Татьяне Заровной рассказал о том, насколько просто сконструированы иранские дроны-камикадзе Shahed и почему применять против них средства ПВО — невыгодно.

По мнению Касьянова, парадокс "Шахедов" заключается в том, что никто в мире, кроме иранцев, не придавал значения технологиям доступным на низовом уровне, в не очень развитых странах. Но такие технологии позволяют создавать высокотехнологичное оружие. С одной стороны, Shahed — довольно простая штука, но с другой — технологически сложная, рассуждает спикер. Если бы не было системы GPS, созданной США, и защищенных GPS-приемников, которые в них используются и которые почти не подвержены влиянию РЭБ, то "Шахеды" не были бы столь эффективны. Иранцы и россияне активно используют технологии других стран для запуска ракет и боевых беспилотников по территории Украины, подчеркивает Юрий.

Он постарался на простом примере объяснить, насколько прост "Шахед" в управлении и производстве.

"Любой мобильный телефон сложнее "Шахеда". Условно говоря, если к нему через USB-разъем подсоединить детали, — сервоприводы, мотор, бомбу, которая в нем находится, — то смартфон смог бы управлять "Шахедом" не хуже того автопилота, который в нем установлен. А это доступно всем. Любой террорист, в принципе, может сделать "Шахед" дома и направить его на Капитолий, на Банковую или на Кремль", — сказал Юрий.

В ходе интервью он отметил, что современные системы ПВО не заточены на то, чтобы сбивать иранские беспилотники. Касьянов считает, что у союзников недостаточно систем, которые могли бы на 100% помочь Украине защититься от этих БПЛА и баллистических ракет

"Западные союзники не ожидали большой войны, и сотни Patriot они не наделали. Чтобы делать Patriot в больших количествах, надо разворачивать массовое производство — это большой труд, это долгое время. Просто нет такого оружия и нет его в тех количествах, которое нам необходимо", — резюмировал спикер.

Однако не все так безнадежно. Касьянов напомнил, что некогда была применена эффективная тактика по борьбе с летательными аппаратами.

"Есть эффективное средство борьбы с "Шахедами", которые плохо видят радары, потому что они маленькие и летят медленно на небольшой высоте, — так вот их можно сбивать по-старинке, как в годы Второй мировой войны. Нужно для этого иметь тысячи зенитных орудий, прожекторы, которые ночью будут освещать небо, "слушать" небо… и иметь полумиллионную армию зенитчиков, которая была в Британии в годы Второй мировой войны, чтобы эффективно сбивать "Шахеды". Готовы ли мы на это пойти?", — высказался Юрий Касьянов.

Ранее мы писали о том, как ВСУ удалось нанести удары по целям на территории России, и кем произведены те дроны, которые атаковали Энгельс, Севастополь, Рязань, Курск.