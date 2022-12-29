"Боевые комары": почему украинские дроны-камикадзе успешно атакуют цели в РФ

По мнению Юрия Касьянова, БПЛА справляются с боевыми задачами благодаря "примитивным" технологиям и маленьким размерам.

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Украинские беспилотники смогли нанести удары по глубокому российскому тылу. Речь идет об атаке аэродрома в городе Энгельс (Саратовская область), Дягилево (Рязань), Севастополю, а также по военным объектам и объектам инфраструктуры в Курской, Брянской, Ростовской областях. Однако до сих пор Украина не взяла ответственность за эти удары. В интервью Татьяне Заровной основатель проекта A.Drones, служащий ВСУ Юрий Касьянов рассказал, какие это могли быть БПЛА.

По словам Касьянова, атаки на указанные выше цели наносились различными видами беспилотников, созданных разными группами инженеров и конструкторов при помощи волонтеров, военных, бизнесменов и даже представители властей. Спикер подчеркнул, что ни к одному из БПЛА, атаковавших цели в тылу России, "Укроборонпром" не имеет отношения, и добавил, что в проектах участвуют зарубежные партнеры, которые обеспечивают команды высокотехнологичным оборудованием двойного и военного назначения.

"Это автопилоты, это дефицитные моторы, аккумуляторы, сервоприводы… Они дефицитные, не потому что их мало, а потому, что они дорогие и потому, что всем подряд их не продают", — пояснил Юрий.

Спикер посетовал на то, что Украине долгое время не продавали технологии двойного и военного назначения, однако теперь, во время войны, наши специалисты имеют к ним доступ.

Юрий заявил, что больших успехов, как ни странно, достигают те ударные дроны, которые созданы на основе "примитивных" технологий. Они также имеют некоторые преимущества перед суперсовременными БПЛА. Например, их габариты намного меньше, чем у иранских беспилотников или крылатых ракет РФ, поэтому, как отметил Касьянов, локаторы не всегда замечают украинские БПЛА и, соответственно, их не глушат средствами РЭБ.

"Они совершенно незаметны, как "боевые комары". Кто там говорил? Данилов, по-моему, говорил, что у нас куча "боевых комаров", — добавил Юрий.

В интервью Заровной он также рассказал, что в Украине сегодня создаются очень дешевые дроны-камикадзе, более выгодные для ВСУ, чем Shahed для ВС РФ.

"Есть успешные проекты, где создаются дроны стоимостью $3 тыс., $4 тыс., $5 тыс., а это очень дешево, намного дешевле иранских "Шахедов", и эти дроны ничем не уступают "Шахедам", — подчеркнул Касьянов.

Ранее мы сообщали о том, что украинский оператор смог точно поразить цель при помощи БПЛА-камикадзе после того, как передача видео с дрона прервалась.