"Бойові комарі": чому українські дрони-камікадзе успішно атакують цілі у РФ

На думку Юрія Касьянова, БПЛА справляються з бойовими завданнями завдяки "примітивним" технологіям та маленьким розмірам.

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Українські безпілотники змогли завдати ударів по глибокому російському тилу. Йдеться про атаку аеродрому в місті Енгельс (Саратовська область), Дягілєво (Рязань), Севастополю, а також з військових об'єктів та об'єктів інфраструктури в Курській, Брянській, Ростовській областях. Однак, досі Україна не взяла відповідальності за ці удари. В інтерв'ю Тетяні Заровній засновник проєкту A.Drones, службовець ЗСУ Юрій Касьянов розповів, які це могли бути БПЛА.

За словами Касьянова, атаки на зазначені вище цілі завдавалися різними видами безпілотників, створених різними групами інженерів та конструкторів за допомогою волонтерів, військових, бізнесменів та навіть представники влади. Спікер наголосив, що до жодного з БПЛА, які атакували цілі в тилу Росії, "Укроборонпром" не має стосунку, і додав, що в проєктах беруть участь закордонні партнери, які забезпечують команди високотехнологічним обладнанням подвійного та військового призначення.

"Це автопілоти, це дефіцитні мотори, акумулятори, сервоприводи... Вони дефіцитні, не тому, що їх мало, а тому, що вони дорогі і тому, що всім їх не продають", — пояснив Юрій.

Спікер нарік на те, що Україні довгий час не продавали технології подвійного та військового призначення, проте тепер, під час війни, наші фахівці мають до них доступ.

Юрій заявив, що великих успіхів, як не дивно, досягають ударні дрони, які створені на основі "примітивних" технологій. Вони також мають деякі переваги перед суперсучасними БПЛА. Наприклад, їхні габарити набагато менші, ніж у іранських безпілотників чи крилатих ракет РФ, тому, як зазначив Касьянов, локатори не завжди помічають українські БПЛА і, відповідно, їх не глушать засобами РЕБ.

"Вони абсолютно непомітні, як "бойові комарі". Хто там казав? Данилов, на мою думку, казав, що у нас купа "бойових комарів", — додав Юрій.

В інтерв'ю Заровній він також розповів, що в Україні сьогодні створюються дуже дешеві дрони-камікадзе, вигідніші для ЗСУ, ніж Shahed для ЗС РФ.

"Є успішні проєкти, де створюються дрони вартістю $3 тис., $4 тис., $5 тис., а це дуже дешево, набагато дешевше за іранські "Шахеди", і ці дрони нічим не поступаються "Шахідам", — наголосив Касьянов.

Раніше ми повідомляли, що український оператор зміг точно вразити мету за допомогою БПЛА-камікадзе після того, як передача відео з дрона перервалася.