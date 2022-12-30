Нічна атака: дрони, що вдарили по Києву, пошкодили адміністративну будівлю, — КМВА

За словами голови військової адміністрації міста Сергія Попка, у столиці було зафіксовано п'ять БПЛА Shahed. Сили ППО змогли збити всі з них.

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Російські БПЛА Shahed, які атакували Київ у ніч із 29 на 30 грудня, пошкодили адміністративну будівлю у Голосіївському районі столиці. Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє його пресслужба.

"Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА Shahed", — розповів чиновник.

Як стало відомо, вночі по Києву вдарили п'ять дронів іранського виробництва. Сили ППО змогли збити їх усі.

Один із БПЛА влучив в адміністративну будівлю, частково пошкодивши її. У сусідньому будинку ударною хвилею зачепило вікна.

Наразі адміністрація не має інформації про постраждалих людей, проте дані ще уточнюються.

Нагадаємо, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вранці 30 грудня розповів, що сили ППО змогли відбити атаку дронів-камікадзе в Київській області, збивши всі БПЛА. Він зазначив, що метою Росії були об'єкти енергетичної інфраструктури у регіоні.

Увечері 29 грудня російська армія атакувала Запоріжжя та Дніпропетровську область БПЛА Shahed. Місцеві телеграм-канали та чиновники повідомили про вибухи та роботу систем ППО.