Безпілотник, що горить, впав поряд з житловим будинком: Росія атакувала Київ дронами-камікадзе (відео)

За словами голови Київської ОВА, сили ППО змогли відбити атаку на об'єкти інфраструктури. Зазначимо, що повітряна тривога в області тривала понад дві години.

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У ніч проти 30 грудня російські війська атакували Київ та Київську область дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

"Атака дронами! Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких", — написав він.

Київські телеграм-канали одразу почали повідомляти про вибухи. Переважно їх чули на правому березі Києва та на півночі Київської області.

Крім того, з'явилося відео, на якому видно підбитий дрон-камікадзе, який падає просто у двір одного із житлових комплексів. Важливо, що офіційних підтверджень цьому поки немає.

[ + – ] Підбитий БПЛА падає

Потім Кулеба написав, що сили ППО змогли відбити атаку, знищивши всі БПЛА, які були націлені на об'єкти інфраструктури.

"Росія знову цілилася по наших об'єктах інфраструктури. Сили ППО відобразили безпілотники. Попередньо попадань немає. На місцях шкоди працюють екстрені служби", — написав глава ОВА.

Зазначимо, що атака тривала понад дві години. Стільки ж на Київщині тривала повітряна тривога.

Раніше Фокус писав, що ввечері 29 грудня Росія атакувала Запоріжжя та Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Місцеві телеграм-канали та чиновники повідомили про вибухи та роботу систем ППО.

Ще нагадаємо, що журналісти WP розповіли, як успіхи ЗСУ змінили хід війни. Журналісти заявили, що під час розслідування взяли інтерв'ю у більш ніж 35 осіб, включаючи українських командирів, офіційних осіб у Києві та бойових частинах, а також високопоставлених американських та європейських військових та політичних діячів.

Також повідомлялося, що опитування показало, як у українців бачать перемогу над Росією. 93% респондентів не сумніваються у перемозі України. А більшість громадян вважає, що переговори про мир з Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.