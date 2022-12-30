"Кропітка робота": журналісти WP розповіли, як успіхи ЗСУ змінили хід війни

Журналісти заявили, що під час розслідування взяли інтерв'ю у більш ніж 35 осіб, включаючи українських командирів, офіційних осіб у Києві та бойових частинах, а також високопоставлених американських та європейських військових та політичних діячів.

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Під час планування контрнаступу в Харківській області генерал-полковник ЗСУ Олександр Сирський зустрівся зі своїми помічниками та ключовими командирами в оперативному штабі. Було роздруковано велику 3D-карту окупованої частини області. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що під час планування було опрацьовано найгірші сценарії.

"Це була копітка робота", — сказав Сирський.

Видання пише, що офіційні особи США не брали особливої участі у плануванні Харківського контрнаступу. Вони були здивовані, коли оборона росіян впала. Проте Штати надавали інформацію про цілі, які допомогли ЗСУ нормувати свої обмежені запаси боєприпасів.

У матеріалі сказано, що Україна регулярно надавала Сполученим Штатам та їхнім союзникам "високоцінний" список із зазначенням видів цілей, які вона хотіла вразити, і часто отримувала точні координати.

Повідомляється, що після розгрому ЗС РФ у Харківській області президент РФ Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна своїм першим головнокомандувачем воєнних дій в Україні. Щобільше, глава Кремля став отримувати більш правдоподібну інформацію про те, що відбувається на фронті. Раніше Путіну давали надмірно прикрашені дані.

Контрнаступ у Херсонській області

Крім того, наголошується, що США активно допомагали Україні планувати контрнаступ на півдні. Спочатку українські сили планували просунутися у бік Мелітополя, а не Херсона, щоб перерізати росіянам сухопутний коридор до Криму. Проте Великобританія та США відмовили українське військове командування від цього, було вирішено зосередитись на деокупації Херсона.

Також, як пишуть журналісти, під час контрнаступу на Херсонщині уряд України вирішив змінити командувача цієї операції. Це сталося наприкінці вересня. Так, генерал-майора Андрія Ковальчука змінив бриг. Генерал Олександр Тарнавський, довірений лейтенант Сирського.

Раніше Фокус писав, що журналісти з'ясували, що США обговорюють передачу Україні легких танків M2 Bradley. За словами ексаналітика Білого дому з питань оборонного бюджету Марка Канкіана, бойові машини піхоти Bradley значно розширять наземні бойові можливості ЗСУ.

Ще нагадаємо, що розвідка повідомила, що Росія може отримати іранські балістичні ракети. За даними ГУР між Тегераном та Москвою існує попередня домовленість про постачання зброї.

Також повідомлялося, що опитування показало, як у українців бачать перемогу над Росією. 93% респондентів не сумніваються у перемозі України. А більшість громадян вважає, що переговори про мир з Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.