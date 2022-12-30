"Кропотливая работа": журналисты WP рассказали, как успехи ВСУ изменили ход войны

Журналисты заявили, что во время расследования взяли интервью у более чем 35 человек, включая украинских командиров, официальных лиц в Киеве и в боевых частях, а также высокопоставленных американских и европейских военных и политических деятелей.

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Во время планирования контрнаступления в Харьковской области, генерал-полковник ВСУ Александр Сырский встретился со своими помощниками и ключевыми командирами в оперативном штабе. Была распечатана большая 3D-карта оккупированной части области. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что во время планирования были проработаны самые наихудшие сценарии.

"Это была кропотливая работа", — сказал Сырский.

Издание пишет, что официальные лица США не принимали особого участия в планировании Харьковского контрнаступления. Они были удивлены, когда оборона россиян рухнула. Однако Штаты предоставляли информацию о целях, которая помогла ВСУ нормировать свои ограниченные запасы боеприпасов.

В материале сказано, что Украина регулярно давала Соединенным Штатам и их союзникам "высокоценный" список с указанием видов целей, которые она хотела поразить, и часто получала точные координаты.

Сообщается, что после разгрома ВС РФ в Харьковской области президент РФ Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина своим первым главнокомандующим военными действиями в Украине. Более того, глава Кремля стал получать более правдоподобную информацию того, что происходит на фронте. Ранее Путину давали чрезмерно приукрашенные данные.

Контрнаступление в Херсонской области

Кроме того, отмечается, что США активно помогали Украине планировать контрнаступление на юге. Первоначально украинские силы планировали продвинуться в сторону Мелитополя, а не Херсона, чтобы перерезать россиянам сухопутный коридор в Крым. Однако Великобритания и США отговорили украинское военное командование от этого, было решено сосредоточиться на деоккупации Херсона.

Также, как пишут журналисты, во время контрнаступления в Херсонской области правительство Украины решило сменить командующего этой операцией. Это произошло в конце сентября. Так, генерал-майора Андрея Ковальчука сменил бриг. Генерал Александр Тарнавский, доверенный лейтенант Сырского.

Ранее Фокус писал, что журналисты выяснили, что в США обсуждают передачу Украине легких танков M2 Bradley. По словам экс-аналитика Белого дома по вопросам оборонного бюджета Марка Канкиана, боевые машины пехоты Bradley значительно расширят наземные боевые возможности ВСУ.

Еще напомним, что разведка сообщила, что Россия может получить иранские баллистические ракеты. По данным ГУР между Тегераном и Москвой существует предварительная договоренность о поставках оружия.

Также сообщалось, что опрос показал, как украинцы видят победу над Россией. 93% респондентов не сомневаются в победе Украины. А большая часть граждан считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.