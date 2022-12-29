В США обсуждают передачу Украине легких танков M2 Bradley, — СМИ

По словам экс-аналитика Белого дома по вопросам оборонного бюджета Марка Канкиана, боевые машины пехоты Bradley значительно расширят наземные боевые возможности ВСУ.

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В правительстве США обсуждают передачу Украине боевых машин M2 Bradley в качестве дальнейшей военной поддержки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Bradley значительно расширит наземные боевые возможности ВСУ, поскольку это, по сути, легкий танк", — заявил Марк Канкиан, сотрудник Центра стратегических и международных исследований и экс-аналитик Белого дома по вопросам оборонного бюджета

M2 Bradley

В отличие от бронетранспортеров M113, которые США поставили ВСУ прежде, Bradley комплектуются мощной пушкой калибра 25-мм и противотанковыми ракетами TOW.

Bradley быстрые, маневренные и соответствуют политическим целям США — предоставить Украине вооружения, чтобы приблизить конец войны, уточнил Майкл Аллен, который во времена президента Джорджа Буша — младшего, работал в сфере национальной безопасности, а ныне руководит консалтинговой фирмой Beacon Global Strategies.

Напомним, что 21 декабря США анонсировали новый пакет помощи на $1,8 млрд. Среди прочего, Украина получила "золотой стандарт" ПВО.

Ранее Фокус сообщал, как системы Patriot могут повлиять на ход войны. В Воздушных силах разъяснили преимущества системы, считающейся лучшей в сфере противовоздушной обороны.