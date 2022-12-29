У США обговорюють передавання Україні легких танків M2 Bradley, — ЗМІ

За словами ексаналітика Білого дому з питань оборонного бюджету Марка Канкіана, бойові машини піхоти Bradley значно розширять наземні бойові можливості ЗСУ.

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В уряді США обговорюють передавання Україні бойових машин M2 Bradley як подальшу військову підтримку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

"Bradley значно розширить наземні бойові можливості ЗСУ, оскільки це, по суті, легкий танк", — заявив Марк Канкіан, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень та ексаналітик Білого дому з питань оборонного бюджету.

M2 Bradley

На відміну від бронетранспортерів M113, які США поставили ЗСУ раніше, Bradley комплектуються потужною гарматою калібру 25-мм та протитанковими ракетами TOW.

Bradley швидкі, маневрені та відповідають політичним цілям США — надати Україні озброєння, щоб наблизити кінець війни, уточнив Майкл Аллен, котрий за часів президента Джорджа Буша — молодшого, працював у сфері національної безпеки, а нині керує консалтинговою фірмою Beacon Global Strategies.

Нагадаємо, що 21 грудня США анонсували новий пакет допомоги на $1,8 млрд. Серед іншого Україна отримала "золотий стандарт" ППО.

Раніше Фокус повідомляв, як системи Patriot можуть вплинути на перебіг війни. У Повітряних силах роз'яснили переваги системи, яка вважається найкращою у сфері протиповітряної оборони.