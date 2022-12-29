"Идет серьезная работа": Россия может получить иранские баллистические ракеты, — ГУР

По данным ГУР между Тегераном и Москвой существует предварительная договоренность о поставках оружия.

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На данный момент Иран не поставляет Российской Федерации баллистические ракеты, опасаясь возможных негативных последствий. Об этом завил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

Юсов утверждает, что согласно договоренностям, Россия должна получать от Ирана баллистические ракеты. Однако на данный момент Тегеран передает в РФ только боевые беспилотники.

"Поставка иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может. Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть", — говорит представитель ГУР МО.

Андрей Юсов отметил, что в Иране не все "горят желанием" оказывать Владимиру Путину поддержку в его агрессивной войне против Украины. По словам представителя ГУР, подобные действия могут поставить под угрозу иранский режим.

В начале декабря на новостном канале NBC News утверждали, что американские чиновники не исключают получение Россией сотен иранских баллистических ракет в будущем. В ответ на эту угрозу в США стараются ограничить сотрудничество Тегерана с Москвой.

Американские СМИ также сообщали, что Российская Федерация оказывает беспрецедентную помощь Ирану взамен на оружие. Предполагается, что РФ предоставляет Тегерану вертолеты и системы противовоздушной обороны.

Напомним, что по мнению эксперта-политолога Рамиза Юнуса у Ирана еще есть возможность дистанцироваться от Москвы, так же как и у Беларуси. Эксперт считает, что Ирану будет легче договориться о чем-то с западными странами, нежели с РФ.

"Тема с дронами, как видите, решается и можно сказать, что вы ее уже решили. Она не такая сложная тема, как баллистические ракеты. Думаю, Ирану уже об этом объяснили. Захочет ли рисковать Иран с учетом внутренней политической нестабильности?", — рассуждает Юнус.

Ранее Фокус также писал о том, украинские специалисты выявили в иранских дронах мощные процессорные системы управления. Производительность процессоров значительно превышает потребности БПЛА.