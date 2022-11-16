Если Иран предоставит РФ баллистические ракеты — подпишет себе смертный приговор, — эксперт

По словам эксперта-политолога Рамиза Юнуса, Иран "на карандаше" сейчас, как и Беларусь, так как эти две страны на Западе от России не отделяют.

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США и Израиль до сегодняшнего дня не позволяли России и Ирану сотрудничать в ядерной сфере. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Рамиз Юнус.

"На Иран уже нацеливаются. Войска США в Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной готовности. Кроме этого, на страже стоят Израиль, Турция, Азербайджан, Пакистан. На стороне Ирана только Россия, которая может сыграть на теме ядерных технологий, нужных Ирану. Но не надо забывать, что Америка, Израиль до сегодняшнего дня не давали разрешение на это, и не дадут и поэтому войска в боевой готовности. Тема с дронами, как видите, решается и можно сказать, что вы ее уже решили. Она не такая сложная тема, как баллистические ракеты. Думаю, Ирану уже об этом объяснили. Захочет ли рисковать Иран с учетом внутренней политической нестабильности? Россия давит на Иран – Патрушев неслучайно приехал в Тегеран, помощь Ирана жизненно необходима. Путин после его визита еще и сам позвонил президенту Ирана. Если Иран пойдет на это – он подпишет себе смертный приговор", — сказал Юнус

Политолог допускает, что Ирану легче договориться о чем-то с Западом.

"Давайте подождем. Иран смотрит на Россию, видит, как на нее наезжают, видит, как осторожничает Китай и понимает, что Иран на карандаше сейчас, как и Беларусь, так как эти две страны на Западе от России не отделяют. Но если эти две страны захотят как-то дистанцироваться от России, к этому на Западе с пониманием отнесутся. Батько Лукашенко предоставляют свою территорию России, но всячески упирается от прямого участия со своей армией, чтобы не допустить непосредственного участия. Иран также, как и Беларусь, хочет решать свои проблемы с санкциями, с замороженными активами и со многим другим", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в Иране заявили о создании гиперзвуковой баллистической ракеты. В командовании ВКС уверяют, что в течении целых десятилетий не будет средств, которые будут способны ей противостоять. Вместе с тем аналитики не спешат верить заявлениям КСИР.

Фокус также писал о том, к кому РФ обращалась за помощью с оружием. По информации украинской разведки, РФ рассчитывала получить в том числе и от Ирана патроны для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".