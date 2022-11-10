Пройдет через любую ПРО: в Иране заявили о создании гиперзвуковой баллистической ракеты

В командовании ВКС уверяют, что в течении целых десятилетий не будет средств, которые будут способны противостоять ракете. Вместе с тем аналитики не спешат верить заявлениям КСИР.

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В Воздушно-космических силах Ирана заявили о создании первой гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

Корпус стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде заявил, что новая разработка позволит проходить все существующие средства противоракетной обороны. Однако никаких технических характеристик названо не было. Вместе с тем командующий ВКС Амирали Хаджизаде утверждает, что создание ракеты стало большим прорывом в ракетостроении Ирана.

"Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", — заявил Хаджизаде.

Добавим, что для достижения гиперзвуковой скорости нужно достичь скорости, которая в 5 раз больше, чем скорость звука (свыше 6122 км/ч).

Однако в Reuters обратили внимание, что Иран может преувеличивать возможности своих разработок. При этом признается, что им удалось развить крупную вооруженную промышленность несмотря на санкции и эмбарго.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ обращалась к Ирану, Китаю и КНДР за оружием. Они хотели получить РСЗО.

По данным ISW, РФ передала Ирану захваченные NLAW и Javelin в обмен на поставку дронов-камикадзе.