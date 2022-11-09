КНДР, Китай, Иран: в ГУР рассказали, к кому РФ обращалась за помощью с оружием

По информации украинской разведки, РФ рассчитывала получить патроны для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

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Россия обращалась за помощью для ведения войны против Украины не только к Ирану, но и к Китаю, Северной Корее и, возможно, к Кыргызстану. В частности, с просьбой поставить оружие. Об этом рассказал представитель Главного управления разведка Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По его словам, РФ рассчитывала получить патроны для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

Скибицкий также рассказал, что Казахстан и Узбекистан помогают России обходить санкции Запада. Эти страны продают им американские и японские гражданские компоненты для создания ракет.

"Правда в том, что у Москвы нет суперсовременного оружия, которое она демонстрирует на военных парадах, это всего лишь притворство. Они не в состоянии их производить, поэтому обращаются к зарубежным странам", — отметил представитель ГУР.

Доказательства использование Россией беспилотников Ирана

Вадим Скибицкий сообщил, что украинские военные захватали два неповрежденных образца беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136, которые были произведенные в Иране. На внутренних контурах БПЛА нанесли английские надписи, полные орфографических ошибок, а также были найдены наклейки с надписями на фарси.

"Они заключили контракты на покупку 1 750 беспилотников, более 350 из них они уже использовали против нас", — сказал Скибицкий.

Напомним, 8 ноября СМИ писали, что фабрики Северной Кореи шьют зимние формы для российских солдат на войну в Украине. По данным журналистов, три фабрики в Пхеньяне и еще больше в других городах КНДР, кроме зимней одежды, производят нижнее белье и обувь для российских солдат.

4 ноября в разведке США рассказали, что Иран обратился к России за помощью в создании ядерного топлива. Эксперты считают, что благодаря такому сотрудничеству Тегеран может получить необходимые материалы для создания ядерного оружия на выгодных условиях.