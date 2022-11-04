Иран обратился к России за помощью в создании ядерного топлива, - разведка США

Благодаря сотрудничеству с Россией, считают эксперты, Иран может получить необходимые материалы для создания ядерного оружия на выгодных для себя условиях

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Представители американской разведки считают, что Иран мог обращаться к Российской Федерации с просьбой предоставить материалы для создания ядерного оружия. А именно — ядерного топлива. О возможной сделке между Ираном и РФ сообщает CNN.

По мнению экспертов, ядерное топливо, которое пытается заполучить Тегеран, может быть использовано не только для запуска ядерных реакторов, но и для продвижения ядерной программы Ирана.

На данный момент неизвестно, согласились ли в Кремле на подобную сделку. На официальном уровне представители Российской Федерации не поддерживают стремление Ирана к получению ядерного оружия, так же как и отрицают поставки иранских дронов-камикадзе в Россию.

По словам одного из руководителей программы ядерной политики Фонда Карнеги Джеймса Эктона, Иран мог бы обойтись без помощи Кремля в своей ядерной программе, однако нынешняя обстановка на международной арене подталкивает Тегеран к сделке с Россией. Благодаря содействию РФ Иран мог бы получить больше ядерного топлива, затрачивая при этом меньше времени и ресурсов.

Кроме того, в 2022 году в Кремле не поддержали резолюцию МАГАТЭ, в которой содержалась критика в сторону Тегерана за отказ допустить инспекцию следов урана, выявленных в части не задекларированных ядерных объектов Ирана. Вскоре после этого, РФ отправила в Иран делегацию для осмотра дронов-камикадзе, которые позже были замечены в Украине.

В МАГАТЭ также отмечали, что Иран постепенно наращивает объемы обогащения урана, продолжая вводить в эксплуатацию все больше передовых центрифуг. По словам представителей организации, подобные действия являются прямым нарушением иранской ядерной сделки от 2015 года.

Отметим, что в Израиле выразили готовность нанести превентивный удар по иранской территории для воспрепятствования продвижению Ирана в его ядерной программе. Данное решение мотивировано тем, что получение Ираном ядерных боеголовок несет прямую опасность для государства Израиль.

Ранее Фокус также писал о том, как у Ирана получается производить ракеты и дроны-камикадзе, несмотря на наложенные на страну санкции.